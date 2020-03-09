Хокеїсти влаштували справжнє шоу для вболівальників після перемоги у чемпіонаті – відео
Хокеїсти хокейного клубу "Кременчук" після дострокової перемоги в регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги - Парі-Матч сезону 2019/20 влаштували справжнє шоу-перекличку зі своїми вболівальниками.
Як зазначають хокеїсти, вболівальники – це важлива частина їх клубу, шостий польовий гравець, який веде їх до перемоги та нових досягнень. Оригінальним способом хокеїсти вирішили віддячити найвідданішим фанатам своєї команди.
Варто побачити "Донбас" здолав "Кременчук" в останьому матчі регулярного чемпіонату УХЛ: відео
Шоу хокеїстів для вболівальників дивіться відео
Додамо, що "Кременчук", посівши перше місце в регулярному чемпіонаті, автоматично отримує путівку в півфінал плей-офф УХЛ. Суперник команди визначиться після розіграшу чвертьфінальної серії між столичними "Крижаними Вовками" та білоцерківським "Білим Барсом", яка стартує вже 11 березня о 17:30.
- Клуб заснований 2010 року.
- Срібний призер чемпіонату України з хокею, переможець регулярного чемпіонату 2015 року.
- Ветерани ХК "Кременчук" у 2016 році виграли Fenix cup в Барселоні.
- У 2017 році ХК "Кременчук" переміг у чемпіонаті та у Кубку міста серед аматорів. У червні стали володарем кубка в Богуславі.