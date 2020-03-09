Хокеїсти влаштували справжнє шоу для вболівальників після перемоги у чемпіонаті – відео

Хокеїсти хокейного клубу "Кременчук" після дострокової перемоги в регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги - Парі-Матч сезону 2019/20 влаштували справжнє шоу-перекличку зі своїми вболівальниками.

Як зазначають хокеїсти, вболівальники – це важлива частина їх клубу, шостий польовий гравець, який веде їх до перемоги та нових досягнень. Оригінальним способом хокеїсти вирішили віддячити найвідданішим фанатам своєї команди.

Варто побачити "Донбас" здолав "Кременчук" в останьому матчі регулярного чемпіонату УХЛ: відео

Шоу хокеїстів для вболівальників дивіться відео

Додамо, що "Кременчук", посівши перше місце в регулярному чемпіонаті, автоматично отримує путівку в півфінал плей-офф УХЛ. Суперник команди визначиться після розіграшу чвертьфінальної серії між столичними "Крижаними Вовками" та білоцерківським "Білим Барсом", яка стартує вже 11 березня о 17:30.