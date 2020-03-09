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Хокеїсти влаштували справжнє шоу для вболівальників після перемоги у чемпіонаті – відео

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ХК "Кременчук" / facebook.com/hckremenchuk2010

Хокеїсти хокейного клубу "Кременчук" після дострокової перемоги в регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги - Парі-Матч сезону 2019/20 влаштували справжнє шоу-перекличку зі своїми вболівальниками.

Як зазначають хокеїсти, вболівальники – це важлива частина їх клубу, шостий польовий гравець, який веде їх до перемоги та нових досягнень. Оригінальним способом хокеїсти вирішили віддячити найвідданішим фанатам своєї команди.

Варто побачити "Донбас" здолав "Кременчук" в останьому матчі регулярного чемпіонату УХЛ: відео

Шоу хокеїстів для вболівальників дивіться відео

Додамо, що "Кременчук", посівши перше місце в регулярному чемпіонаті, автоматично отримує путівку в півфінал плей-офф УХЛ. Суперник команди визначиться після розіграшу чвертьфінальної серії між столичними "Крижаними Вовками" та білоцерківським "Білим Барсом", яка стартує вже 11 березня о 17:30.

  • Клуб заснований 2010 року.
  • Срібний призер чемпіонату України з хокею, переможець регулярного чемпіонату 2015 року.
  • Ветерани ХК "Кременчук" у 2016 році виграли Fenix ​​cup в Барселоні.
  • У 2017 році ХК "Кременчук" переміг у чемпіонаті та у Кубку міста серед аматорів. У червні стали володарем кубка в Богуславі.
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Автор: Софія Кулай
Теги: ХК Кременчук Новини Спорту Спорт Хокей
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