Хокеїсти збірної Фінляндії пошкодили кубок чемпіонів світу: фото

Збірна Фінляндії виграла чемпіонату світу з хокею 2019 року. За це вони отримали кубок переможців, який вже встигли пошкодити.

Після фінального матчу проти Канади, збірна Канади отримала кубок. Саме з ним команда активно фотографувалася ще на льоду.

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Сам кубок є невеликим. Але на ньому є імена усіх переможців. Вони як металеві вставки. Саме їх вже не було, коли збірна Фінляндії прибула на батьківщину з трофеєм. Також не було і дна на самому кубку. Але коли саме вони "зникли" – невідомо.

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Але це не вперше збірна Фінляндії ламає кубок. У 2011 році, коли фіни вже вигравали чемпіонат світу, тренер воротарів Пасі Нурмінен впав на трофей під час сходження з літака. Тоді на кубку залишилася вм'ятина.

Варто додати, що збірну Фінляндії з хокею зустрічали як героїв. Їх літак супроводжував винищувач ВПС країни.

Фото: iihf.com, leijonat.fi