Хокеїстів білоруського клубу підозрюють в незаконному обороті та вживанні наркотиків

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Хокеїсти "Юність-Мінськ" підозрюються у вживанні наркотиків
Хокеїсти "Юність-Мінськ" підозрюються у вживанні наркотиків / ХК "Юность-Минск"

Гравців білоруського хокейного клубу "Юність-Мінськ" підозрюють в незаконному обороті наркотичних засобів. Є підстави вважати, що факти розповсюдження та вживання заборонених речовин в команді не поодинокі.

Спочатку білоруські правоохоронці затримали двох хокеїстів клубу. У них виявили "дві полімерні баночки зі схожим на гашиш спресованою речовиною, паперовий згорток з ідентичним вмістом, три пакетики некурильного тютюну "насвай", скляні трубочки, якими можна користуватися при споживанні наркотиків". Про це йдеться на сайті білоруського МВС. Згодом експертиза підтвердила, що це таки був гашиш.

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"Співробітники відділення по наркоконтролю та протидії торгівлі людьми Центрального РУВС з'ясували, що до поширення наркотику безпосереднє відношення мають ще двоє хокеїстів клубу, їх затримали на наступний день. Також була отримана інформація, що вилучений гашиш – залишки після недавньої заміської вечірки одноклубників", – повідомили у поліції.

Підозрюваних затримали. Також правоохоронці з'ясовуватимуть схеми поширення наркотику в команді, наскільки довго і регулярно її члени вживали заборонені речовини, яке коло хокеїстів (і не тільки їх) брало участь в цьому.

Кого саме з хокеїстів команди "Юність-Мінськ" затримали – не повідомляється.

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Теги: Спорт Новини Білорусі Хокей Наркотики
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