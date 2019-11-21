Хокейні клуби "потролили" один одного в соцмережі кадрами з радянського мультфільму: фото

Суперечка спортивних клубів деколи не закінчується межами майданчика, де відбудеться гра. В сучасну епоху вона вийшла в соцмережі, де в команди є чимало прихильників. Головне до цього підійти креативно.

В Україні прийняли новий законопроєкт, норми якого дозволяють відкрито порівнювати в рекламі свій товар з товарами конкурентів. Бренди та раніше вели "порівняльну" війну. Однак раніше юристи побоювалися вести таку рекламу в відкриту. Наприклад, в Києві за допомогою банерів воювали McDonalds і KFC, але далі Південного вокзалу така реклама не поширилася.

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Такими ж способами "розважаються" і піарники в спорті. Як ще анонсувати матч, якщо не по-доброму посміятися над командою противника? Однак, в хокеї клубні сторінки в Instagram зайшли ще далі і влаштували цілу перепалку в Stories.

"Вовки" та "щуки" – здавалося б, дуже неоднозначне порівняння. Однак, клубні прес-служби потрапили точно в яблучко, використовуючи кадри з радянського "Ну, Постривай!". Такі прийоми класно спрацьовують як на утримання вже наявних підписників, так і на залучення нових. Адже уболівальник отримує максимум емоцій від саркастичного "стьобу" противника.

Такий формат заманювання аудиторії – нова стежка для піару вітчизняного спорту. Гумор, що заходить всім, наочні картинки, а головне – шалений фідбек від уболівальників. Так що своїх цілей подібний інтертеймент в Stories все-таки домігся.