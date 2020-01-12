Хокейні матчі чемпіонату України закінчилися з принизливими розгромами 14:1 та 12:2: відео

У двох матчах Української хокейної ліги було закинуто загалом 29 шайб. У першому "Донбас" на власному полі розгромив "Динамо", а "Кременчук" на виїзді – "Крижаних Вовків".

У хокеїстів "Донбасу" проблем із суперником не виникло – перша шайба влетіла у ворота В'язовова вже на 40 секунді зустрічі. А на 4-й хвилині Нікіфоров оформив дубль. Тож після першого періоду на табло горіли цифри 4:0 на користь господарів. І ще по одній шайбі закинули Коренчук і Буценко.

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У другому періоді донеччани розігралися не на жарт і закинули ще п'ять шайб. На, що харків'яни відповіли лише однією – відзначився Геворкян.

В останній двадцятихвилинці підопічні Вітера закинули ще п'ять шайб і довели поєдинок до розгромного рахунку - 14:1. Хет-триком відзначився Подзіньш, дублі оформили Нікіфоров з Мільохіним.

Відеоогляд матчу Донбас – Динамо

На першій хвилині було закинуто шайбу й у матчі "Крижаних Вовків" проти "Кременчука". За гостей на 53-й секунді відзначився Бондарчук. Інтригу в поєдинок повернув Андрющенко, який красиво реалізував свій вихід один в один і встановив паритет на табло. Однак, на першу перерву клуби пішли за переваги "містян" – шайбу в роздягальню "Вовкам" відправив Ворона.

Другий період кременчужани початку набагато активніше свого опонента, і відправили у ворота Дуве відразу три шайби – голами відзначилися Орлов, Савченко та Кисельов.

До кінця матчу "Кременчук" тільки збільшив свій відрив від "Крижаних Вовків" і реалізував свої шанси ще 6 разів у третьому періоді. Таким чином Кисельов та Созонов оформили дублі. Кияни, у свою чергу, змогли відквитати лише один гол – другою шайбою за "Вовків" відзначився Андрющенко.

Відеоогляд матчу Крижані Вовки – Кременчук



