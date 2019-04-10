Хокейний клуб запропонував придумати йому логотип, переможцю – 50 тисяч гривень

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Хокейний клуб запропонував придумати йому логотип, переможцю – 50 тисяч гривень

Невдовзі на хокейній карті України з'явиться новий клуб – "Маріуполь". Поки ж його керівництво вирішило подумати над логотипом клубу. І запропонувало створити його всім охочим.

Прийом ескізів триватиме до 6 травня включно. Для того, щоб взяти участь в конкурсі, необхідно заповнити реєстраційну форму, прикріпити до неї логотип, і описати свою ідею. Пріоритетне поєднання кольорів – червоний з чорним.

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Десять кращих логотипів будуть виставлені на голосування з 7 по 16 травня. Вболівальники допоможуть визначити головний символ ХК "Маріуполь" та вписати ім'я його автора в історію клубу. Автори трьох емблем, які набрали найбільше голосів, отримають сертифікати на 50 тисяч гривень, 25 тисяч гривень та 15 тисяч гривент. Імена переможців будуть оголошені 17 травня.

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Теги: Спорт Хокей
Джерело: 24 Канал
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