Холіфілд назвав ім'я справжнього "короля" хевівейту

57-річний американський боксер Евандер Холіфілд назвав найкращого бійця в суперважкій ваговій категорії на сьогоднішній день.

Холіфілд вважає чинного володаря титулу WBC, британця Тайсона Ф'юрі королем "хевівейту". Цитує Холіфілда Sky Sports.

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Тайсон Ф'юрі – справжній король хевівейта. Він вміє битися! Різниця між бійцями полягає в тому, як наполегливо вони працюють. Можливо, Джошуа перевершує всіх інших по частині боксу, але ти ніколи не знаєш, чого чекати від Ф'юрі. У нього довгі руки, Тайсон викидає удари, які ти не бачиш. Він може вносити корективи.



Бокс пов'язаний з психологією. Головне тут – у кого сильніша ментальність. Це важливіше, ніж фізичні аспекти. Люди думали, що можуть побити мене через те, як я виглядаю. Дивлячись на Ф'юрі, не скажеш, що він здатний робити всі ці речі, проте він продовжує доводити протилежне,

– сказав ексчемпіон світу.

В даний момент Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC в суперважкій вазі, який він завоював після перемоги над Деонтеєм Вайлдером.

У 2020 році "Циганський король" може провести вже третій бій з Вайлдером, який може відбутися в Макао.

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