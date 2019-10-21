Хор імені Верьовки: від виконання гімну України на матчі збірної до скандалу з "Квартал 95"

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Хор імені Верьовки потрапив у скандал через "Квартал 95"
Хор імені Верьовки потрапив у скандал через "Квартал 95" / Національний Заслужений Академічний Український Народний хор ім. Г. Верьовки

Хор імені Верьовки двічі за тиждень зумів потрапити у новинні стрічки. Та якщо перший раз згадка про виконавців пішла їм на користь, то скандал через участь у шоу "Квартал 95" може зашкодити їм.

З чого все почалося?

В неділю, 20 жовтня, в ефір вийшов новий випуск розважального шоу "Вечірній квартал". У ньому один з акторів Євген Кошовий виконав пісню "Горіла хата". У ній в саркастичній манері висміяли підпал будинку колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтаревої. Разом з Кошовим, на сцені виступила і частина хору імені Верьовки.

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Що відомо про хор імені Верьовки?Його повна назва – Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки. Хор було засновано у 1943 році в Харкові. Організатором і першим керівником колективу був Григорій Верьовка. У 1965 році хору було присвоєно ім’я його засновника. Основу репертуару становлять український фольклор, пісні й танці інших народів, а також твори українських композиторів. За радянських часів хор презентував українське мистецтво, окрім міст СРСР, також у Румунії, Польщі, Фінляндії, Бельгії, Люксембурзі, Німеччині, Югославії тощо.

Вже після здобуття Україною Незалежності хор традиційно є учасником великих українських державних заходів. Також він виступав, зокрема, у Мексиці, Канаді, Франції, Швейцарії, Росії та Білорусі. У своєму доробку колектив має багато національних і міжнародних відзнак.

Відео виступу хору імені Верьовки в шоу "Вечірній квартал"

Варто відзначити, що станом на 11:30 понеділка, 21 жовтня, відео в ютуб переглянуло понад 184 тисячі глядачів. При цьому саме відео отримало 4 тисячі лайків та 29 тисяч дизлайків.

До слова: "Це сором": Гонтарєва прокоментувала номер "Кварталу", в якому висміяли підпал її будинку

Через це відео доволі швидко розгорівся скандал. За нього довелося вибачатися міністру культури, депутатка Ірина Геращенко висловила побажання, щоб хор більше не виступав на урочистому відкритті засідань Верховної Ради.

А як було за тиждень до того? І до чого тут спорт?

І вже мало хто в цій ситуації згадає, що 14 жовтня хор імені Верьовки був причетний до історичної події. Саме їм довірили виконати гімн України перед матчем національних збірних України та Португалії на переповненому НСК "Олімпійський". 125 виконавців його виконали разом з 68 тисячами глядачів на стадіоні (відео можна переглянути нижче, а також за посиланням). А Україна в цьому матчі перемогла чинних чемпіонів Європи та вийшла на Євро-2020.

Відео виконання гімну України на НСК "Олімпійський"

Ось так хор за тиждень впав у дві крайнощі в очах українців – від причетних до неймовірного успіху до співучасників чималого скандалу.

Залишається лише одне питання – як довго цей скандал житиме в пам'яті українців? І чи матиме цей хоч якісь наслідки для хору. Адже рідко скандали такого формату мають хоч якісь репутаційні втрати для його учасників. "Квартал 95" може це підтвердити неодноразово.

 

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Горіла хата: скандал з 95 кварталом Новини Спорту Спорт Футбол Україна – Португалія Скандал
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