Хорхе Карраскаль міг перейти у "Динамо" чи "Шахтар", йому мало не ампутували ногу

Колумбійський півзахисник "Рівер Плейта" Хорхе Карраскаль, права на якого належать львівським "Карпатам", міг опинитися у "Динамо" або "Шахтарі". Хоча через нещасний випадок гравець міг достроково закінчити кар'єру.

В січні 2019 року Хорхе Карраскаль на правах оренди перейшов до "Рівер Плейта", При цьому 21-річний атакувальний півзахисник міг залишитися в Україні, але перейти в "Динамо" чи "Шахтар". Про це сам гравець розповів в інтерв'ю виданню Сlarin.com.

"Були переговори з "Шахтарем" та "Динамо". Коли дізнався про інтерес з боку "Рівер Плейта", то подумав, що наді мною жартують. У той час я дивився фінал Копа Лібертадорес проти "Боки Жуніорс" і не міг в це повірити", – розповів Карраскаль.

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Та варто відзначити, що гравець був близьким до того, щоб достроково закінчити кар'єру. Все через нещасний випадок, який міг привести до інвалідності. Карраскаль отримав травму меніска на правому коліні. На одному з тренувань футболіст відчув запаморочення та нудоту.

"Я просив маму відвезти мене в клініку. Нога виявилася зараженою. Там виявили якийсь вірус чи інфекцію. Тоді лікар сказав, що якби мене привезли на декілька днів пізніше, то, можливо, довелося б ампутувати ногу. Мені пощастило", – розповів Карраскаль.

Варто зазначити, що Карраскаль виступає за "Рівер Плейт" на правах оренди. Її термін – до кінця 2019 року. Де продовжить кар'єру футболіст далі – повернеться до "Карпат" чи його викупить "Рівер Плейт" – поки невідомо. У цьому сезоні півзахисник зіграв лише у двох матчах, але відзначився забитим голом.