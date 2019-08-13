Хорхе Карраскаль міг перейти у "Динамо" чи "Шахтар", йому мало не ампутували ногу

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Хорхе Карраскаль
Хорхе Карраскаль

Колумбійський півзахисник "Рівер Плейта" Хорхе Карраскаль, права на якого належать львівським "Карпатам", міг опинитися у "Динамо" або "Шахтарі". Хоча через нещасний випадок гравець міг достроково закінчити кар'єру.

В січні 2019 року Хорхе Карраскаль на правах оренди перейшов до "Рівер Плейта", При цьому 21-річний атакувальний півзахисник міг залишитися в Україні, але перейти в "Динамо" чи "Шахтар". Про це сам гравець розповів в інтерв'ю виданню Сlarin.com.

"Були переговори з "Шахтарем" та "Динамо". Коли дізнався про інтерес з боку "Рівер Плейта", то подумав, що наді мною жартують. У той час я дивився фінал Копа Лібертадорес проти "Боки Жуніорс" і не міг в це повірити", – розповів Карраскаль. 

До слова: Трансфери команд УПЛ

Та варто відзначити, що гравець був близьким до того, щоб достроково закінчити кар'єру. Все через нещасний випадок, який міг привести до інвалідності. Карраскаль отримав травму меніска на правому коліні. На одному з тренувань футболіст відчув запаморочення та нудоту.

"Я просив маму відвезти мене в клініку. Нога виявилася зараженою. Там виявили якийсь вірус чи інфекцію. Тоді лікар сказав, що якби мене привезли на декілька днів пізніше, то, можливо, довелося б ампутувати ногу. Мені пощастило", – розповів Карраскаль.

Варто зазначити, що Карраскаль виступає за "Рівер Плейт" на правах оренди. Її термін – до кінця 2019 року. Де продовжить кар'єру футболіст далі – повернеться до "Карпат" чи його викупить "Рівер Плейт" – поки невідомо. У цьому сезоні півзахисник зіграв лише у двох матчах, але відзначився забитим голом.

 

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Теги: Спорт Футбол Динамо ФК Карпати Шахтар Новини Спорту
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