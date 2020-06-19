"Хороша ідея": донька Суркіса посміялася над батьком після гучного інтерв'ю – фото
Молодша дочка президента "Динамо" Ігоря Суркіса Яна відреагувала на слова батька про агента Вадима Шаблія.
У нещодавньому інтерв'ю президент Динамо Ігор Суркіс сказав фразу "Добре, що Шаблій ще не агент моєї дочки". Свою реакцію Яна опублікувала в сторіс Instagram.
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Яна запостив мем, на якому вона, а також її сестра Марина зображені з Шаблієм. "Хороша ідея", – підписане фото.
Донька Суркіса "засвітилася" в компанії відомого футболіста "Динамо"
Нещодавно Яна Суркіс провела час в компанії гравця "Динамо" U-19 Крістіана Біловара.
18-річна Яна Суркіс виклала дві фотографії в соцмережі Instagram. Вона в компанії з гравцем "Динамо" Крістіаном Біловаром провела закупівлю продуктів в одному з супермаркетів і при цьому прокотилася на візку.