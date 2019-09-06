Хорватія – Словаччина: прогноз букмекерів на матч відбору до Євро-2020

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Віце-чемпіонам світу відступати нікуди. У матчі четвертого туру відбору до Євро-2020 Хорватія їде в гості до Словаччини.

Експерти фаворитом матчу вважають гостей – збірну Хорватії.

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2,26 – коефіцієнт на перемогу хорватів.
3,54 – коефіцієнт на те, що виграє збірна Словаччини.
3,32 – коефіцієнт на нічию.

хорватія словаччина
Прогноз на матч "Хорватія" – "Словаччина"

Віцечемпіони планети наразі йдуть лише на третій непрохідній сходинці своєї групи кваліфікації чемпіонату Європи.

словаччина хорватія
Кваліфікації чемпіонату Європи

Чи зможуть Модріч та компанія обіграти непоступливого суперника. Відповідь не за горами, адже стартовий свисток цього матчу пролунає у п'ятницю, 6 серпня, о 21:45.

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Теги: Футбол Хорватія Словаччина Спорт
Джерело: 24 канал
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