Хорватія здолала Уельс у кваліфікації Євро-2020, Ісландія переграла Албанію: відео
У суботу, 8-го червня, відбулися чергові матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи 2020 року.
Хорватія – Уельс 2:1
Голи: Лоуренс, 17 (авт.), Перішич, 48 – Броокс, 77
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Збірна Хорватії у рідних стінах зуміла втримати перемогу в матчі з Уельсом. Підопічні Златко Даліча забили по голу в кожному з таймів. Єдине, що вдалося валлійцям, – це відіграти один гол. Завдяки цій перемозі Хорватія вийшла на перше місце в групі E.
Ісландія – Албанія 1:0
Голи: Гудмундссон, 22
Одного результативного удару виявилося достатньо Ісландії, щоб вдома здолати непоступливу команду Албанії. Завдяки перемозі Ісландія обійшла Албанію в турнірній таблиці групи H. Тепер ісландці треті.
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