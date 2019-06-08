Хорватія здолала Уельс у кваліфікації Євро-2020, Ісландія переграла Албанію: відео

152 Читать новость на русском
Кваліфікація Євро-2020: відео голів та результати матчів 8 червня
Кваліфікація Євро-2020: відео голів та результати матчів 8 червня

У суботу, 8-го червня, відбулися чергові матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи 2020 року.

Хорватія – Уельс 2:1
Голи: Лоуренс, 17 (авт.), Перішич, 48 – Броокс, 77

Читайте також: Португалія – Нідерланди: прогноз букмекерів на фінал Ліги нації

Збірна Хорватії у рідних стінах зуміла втримати перемогу в матчі з Уельсом. Підопічні Златко Даліча забили по голу в кожному з таймів. Єдине, що вдалося валлійцям, – це відіграти один гол. Завдяки цій перемозі Хорватія вийшла на перше місце в групі E.

Ісландія – Албанія 1:0
Голи: Гудмундссон, 22

Одного результативного удару виявилося достатньо Ісландії, щоб вдома здолати непоступливу команду Албанії. Завдяки перемозі Ісландія обійшла Албанію в турнірній таблиці групи H. Тепер ісландці треті.

blog_ava
У Харкові під час зйомок напали на оператора 24 каналу: він у реанімації з інсультом
сьогодні
3359
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліга націй Євро-2020
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ретро дня – як Леннокс Льюїс знищив Майка Тайсона: відео брутального бою
сьогодні 14:00 Ретро дня – як Леннокс Льюїс знищив Майка Тайсона: відео брутального бою
639
Україна – Сербія: враження після матчу
сьогодні 09:20 Україна – Сербія: враження після матчу
Ігор Саджениця 2230
Спортсмени та зґвалтування: найгучніші скандали за всю історію
5 червня 17:30 Спортсмени та зґвалтування: найгучніші скандали за всю історію
Ігор Саджениця 3276
Найкращий гравець збірної України у матчі проти Сербії: опитування
сьогодні 02:34 Найкращий гравець збірної України у матчі проти Сербії: опитування
2079
Збірна України розгромила Сербію у матчі кваліфікації Євро-2020: відео
7 червня 23:48 Збірна України розгромила Сербію у матчі кваліфікації Євро-2020: відео
4653
Новини
Більше новин
Залиште відгук