Хотілося перемогти, зважаючи на те, як складалася гра, – Паньків

Воротар "Олександрії" Юрій Паньків поділився враженням після матчу Ліги Європи проти "Генту". Поєдинок завершився нічиєю 1:1.

Про ранній гол

Десь трішки стушувалися, але змогли переламати хід гри. На такому рівні кожна помилка карається. Потрібно тримати концентрацію кожну хвилину. Але повторюся, ми змогли переламати гру, витягнули її. Могли й перемогти, а могли й програти. Думаю, що гра вийшла цікавою для вболівальників. Хочеться подякувати львівським уболівальникам. Вони молодці. І наші олександрійці приїхали й підтримали. Це важливо для нас.

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Корективи тренера під час перерви

Насамперед тільки точкові (корективи, – Спорт24), що потрібно змінити по тактиці, по грі. Сказав, що гра вдається і потрібно просто витримати й дотиснути свою лінію, про що ми домовлялися перед грою. І ми, думаю, виконали те, що він просив.

Про атмосферу в роздягальні після гри

Знаєте, перше очко в групі для нашої команди, яка має мало досвіду на такому рівні, воно в скарбничку. Звичайно, що хотілося перемогти, тим більше зважаючи на те, як складалася гра, були моменти… Могли вирвати її. Маємо те, що маємо.

Порівняння "Гента" й "Вольфсбурга"

Ми грали виїзну гру, першу гру. Більше хвилювання було. Ми й тут десь перші хвилини трішки хвилювалися і десь допускали прості помилки, за які нас і покарали. Тут домашня гра, свій уболівальник, який підтримує, жене й ми це відчули. І вони відчули, коли в нас пішла гра й почали нас підтримувати. Нам це дуже допомогло.