Хотів вистрибнути з вікна: відверте зізнання лідера збірної України з футболу

Футболіст "Шахтаря" та збірної України Євген Коноплянка зізнався, як вбивав час під час вимушеної паузи, викликаної пандемією COVID-19.

Коноплянка зізнався, що йому нелегко дався карантин. Про це він розповів у інтерв'ю ТК "Футбол".

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Посивів я. Хотілося виплигнути з вікна. Знайшли собі заняття в сім'ї – зловили всім метеликів в лісі. Я з сачком бігав. А потім випускали їх в будинку. На карантині у нас все було. Мене як заново батьки записали на футбол – склалося таке враження,

– зазначив Євген.

Завдяки Коноплянці Україна обіграла Румунію в кіберфутбол. За сумою трьох матчів Євген здолав 23-річного хавбека нідерландського "Аякса" Резвана Маріна.

Євген Коноплянка почав карантин з кулінаріі. Футболіст збірної України вдома приготував різотто – страву з рису з овочами.

Рестарт сезону УПЛ заплановано на 30 травня. "Шахтар" після 23 турів впевнено лідирує у турнірній таблиці чемпіонату України, набравши 59 очок.

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