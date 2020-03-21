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Хотів би, щоб мене розстрілювали форварди "Карпат", – Смалійчук

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Олег Смалійчук (ліворуч) / ФК "Карпати"

Колишній віцепрезидент "Карпат" Олег Смалійчук розповів про співпрацю львівського клубу з футбольним агентом Вадимом Шаблієм.

Смалійчук в інтерв'ю Youtube-шоу "ТаТоТаке" натякнув на низький рівень футболістів, яких приводить у львівський клуб агент Вадим Шаблій.

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Шаблій привіз в "Карпати" 13 або 20 гравців, розповідав Петру Димінському, що заробить на них гроші для клубу. Він хіба що на органи продасть цих футболістів, але не у всіх все добре з печінкою. Якщо мене колись засудять до страти, то останнім моїм бажанням буде, щоб мене розстрілювали нападники "Карпат". Ці хлопці навіть в веселку не потраплять, не те що у ворота,
– сказав Смалійчук.

  • Наразі "Карпати" замикають турнірну таблицю чемпіонату України, відстаючи від "Олімпіка" на п'ять очок.
  • Олег Смалійчук обіймав керівні посади у львівському клубі з 2017 року і покинув команду в травні 2019 року.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Карпати
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