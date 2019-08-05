Хотів бити пенальті останнім, але Жезус випередив мене, – Зінченко про перемогу над "Ліверпулем"

Захисник "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко прокоментував перемогу над "Ліверпулем" у матчі за Суперкубок Англії.

Українець вийшов у стартовому складі "містян" і реалізував одинадцятиметровий удар у серії післяматчевих пенальті.

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Завжди позитивні емоції отримуєш від виграних трофеїв. Гарний початок сезону, але нам є над чим працювати. Радіти рано, оскільки перший тур АПЛ вже не за горами. "Ліверпуль" – переможець Ліги чемпіонів, проти цієї команди непросто грати. Вони знайшли свого тренера, проти них завжди складно,

– сказав Олександр.

Зінченко зазначив, що йому було непросто грати проти Мохамеда Салаха. Також українець повідомив, що хотів останнім бити пенальті, але його випередив Габріель Жезус.

"Будь-якому гравцеві непросто протистояти Салаху, не дарма він вважається одним з найкращих футболістів на планеті прямо зараз. Він знаходиться в оптимальній формі, так що було непросто", – продовжив захисник.

Тренер запитав, хто буде бити пенальті, я підняв руку і зголосився. Хотів бити останнім, але Габріель Жезус випередив мене в цьому. Тому довелося бити четвертим. Розумію, що змусив понервувати багатьох, але м'яч в сітці, гол не пахне.

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До слова, для Олександра Зінченка цей Суперкубок Англії став першим в кар'єрі – раніше разом з "Ман Сіті" він двічі вигравав АПЛ (2017/18, 2018/19), двічі тріумфував в Кубку Ліги (2017/18, 2018/19), а також вигравав Кубок Англії в сезоні 2018/19.