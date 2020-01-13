Хрещеним батьком доньки Маліновського став відомий агент: фото

У Руслана і Роксани Маліновських 13 листопада народилася донька Олівія. Зіркове подружжя охрестило дитину в Бергамо (Італія), про що дружина Руслана повідомила 13 січня.

Хрещеним батьком дитини став відомий український футбольний агент Вадим Шаблій з компанії ProStar. Саме Шаблій займався переходом Руслана в "Аталанту".

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"Для мене велика відповідальність стати хрещеним батьком для маленької принцеси Олівії", – написав Шаблій в інстаграмі.

Також він висловив подяку подружжю Маліновських за запрошення стати хрещеним батьком. "У вас прекрасна сім'я і ми раді бути її частиною", – додав агент.

Дружина Маліновського також опублікувала світлини сімейної фотосесії, на якій донці всього 2 тижні.

Статистика Маліновського у сезоні: 22 матчі, 3 голи, 2 асисти.