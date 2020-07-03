Хто забив найбільше голів у світі у 21 столітті / GETTY IMAGES

Авторитетний портал Transfermarkt склав статистику з топ-25 футболістів світу, які найбільше створили голів у 21 столітті. Хто очолив рейтинг, Ліонель Мессі, чи Кріштіано Роналду – читайте у матеріалі Спорт 24.