Мессі чи Роналду: хто забив найбільше голів у 21 столітті
Авторитетний портал Transfermarkt склав статистику з топ-25 футболістів світу, які найбільше створили голів у 21 столітті. Хто очолив рейтинг, Ліонель Мессі, чи Кріштіано Роналду – читайте у матеріалі Спорт 24.
Рейтинг складено не винятково за кількістю голів. До уваги бралися забиті м'ячі та результативні передачі. Щоб визначити найкращого, голи та результативні передачі сумувалися, пише 24 канал.
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Очолив рейтинг нападник "Барселони" Ліонель Мессі. Хоча Лео забив менша, аніж Кріштіану Роналду, йому вдалося випередити зірку "Ювентуса" завдяки більшій кількості асистів.
У трійку лідерів увійшов форвард "Мілана" Златан Ібрагімович.
Топ-10 рейтингу
- Ліонель Мессі – 1014 гольових дій (699 голів, 315 асистів у 861 матчі)
- Кріштіану Роналду – 985 гольових дій (727 голів, 258 асистів за 1004 матчі)
- Златан Ібрагімович – 717 гольових дій (512 голів, 196 асистів за 860 матчів)
- Луїс Суарес – 714 гольових дій (459 голів, 255 асисти у 713 матчах)
- Роберт Левандовський – 600 гольових дій (466 голів, 134 асисти у 698 матчах)
- Тьєррі Анрі – 559 гольових дій (369 голів, 190 асистів у 716 матчах)
- Серхіо Агуеро – 545 гольових дій (414 голів, 131 асист у 733 матчах)
- Вейн Руні – 543 гольові дії (364 голи, 179 асистсів у 864 матчах)
- Самюель Ето'о – 524 гольові дії (408 голів, 116 асистів у 805 матчах)
- Карім Бензема – 513 гольових дій (337 голів, 176 асистів у 735 матчах)
До речі: "Шахтар" і "Львів" серед лідерів унікального рейтингу у Європі
До рейтингу також увійшли:
- Клас-Ян Хунтелар
- Неймар
- Халк
- Мірослав Клозе
- Дідьє Дрогба
- Томас Мюллер
- Едін Джеко
- Давід Вілья
- Едінсон Кавані
- Дірк Кейт
- Гонсало Ігуаїн
- Френк Лемпард
- Ар'єн Роббен
- Робін ван Персі
- Дріс Мертенс.