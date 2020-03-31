Хто думає, що коронавірус – це жарт, то ви ідіоти, – зірка збірної України Руслан Маліновський

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський зараз перебуває в Італії, в одному з епіцентрів поширення коронавірусу.

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Руслан Маліновський під час прямої трансляції в Instagram висловився щодо коронавірусу та ставлення до тих, хто не вважає це серйозною проблемою.

"Дві медсестри в Італії наклали на себе руки. Складно бачити стільки смертей. Все, що пишуть про Італію в інтернеті – правда. Хто думає, що коронавірус – це жарт, то ви ідіоти. Дивіться передачі про море, а то всюди один негатив", – приводить слова Маліновського Футбол24.

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Італія – на другому місці у світі за кількістю інфікованих на коронавірус. В країні зафіксовано понад 101 тисячу хворих.

Від COVID-19 в Італії померло 11591 людина (станом на 31 березня). За цим показником країна на першому місці у світі.



Правила поведінки під час карантину / Інфографіка 24 каналу