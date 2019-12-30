Хто керує сучасним боксом: топ-10 головних промоутерів

Щоби здобути успіх на професійному ринзі, для боксера буває замало суто бійцівських вмінь. Важливо розуміти, що бокс – це не лише спорт, а і шоу. Для того, щоб не змарнувати свій талант, роками піднімаючись в рейтингах, або навіть вийшовши на рівень чемпіонських боїв не залишитися бідним бійцем, який живе від гонорару до гонорару, дуже важливим є правильний вибір промоутера.

Зараз у боксерському світі існує декілька десятків промоутерів різного рівня. Ми виокремили для вас 10 найбільш впливових.

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10. Олександр Красюк, К-2 Promotions

Почнемо з вітчизняної промоутерської компанії, заснованої братами Кличками. Її керівник – Олександр Красюк. Займається справами Олександра Усика, Дениса Берінчика та багатьох інших українських боксерів. За словами Красюка, є плани на розширення, планують проводити бої за участю боксерів із країн Середньої Азії та Кавказу.



Олександр Красюк та Віталій Кличко (фото: Телеграф)

Зараз компанія не перебуває на такому рівні, як за часів виступів Віталія і Володимира. Проте регулярно підживлюється новими українськими боксерами, які переходять в професійний бокс після завершення своєї любительської кар'єри.

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9. Дон Кінг, Don King Production

Його називають хрещеним батьком американського профі-боксу. Він організовував боксерські поєдинки для Мухаммеда Алі, Майка Тайсона, Ларі Холмса, Леннокса Льюїса та багатьох інших визначних боксерів. Саме Дон Кінг напряму причетний до поєдинків, які стали вже легендарними – це "Гуркіт в Джунглях" і "Трилер в Манілі".



Дон Кінг (фото: tsminteractive.com)

Дон майстер у веденні переговорів і в маніпулюванні боксерами. Його точно не можна назвати найчеснішим промоутером. Він прославився різними корупційними схемами. Багато разів на Кінга подавали до суду, проте йому завжди вдавалося вийти сухим із води. Про нього знімали фільми, писали книги. Зараз він має не меншу славу, ніж більшість його підопічних. Крім того, різними шляхами визначний промоутер зміг нажити величезних статків. Це дозволило йому в 88 річному віці трохи відійти від справ.

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8. Вілфрід Зауерланд, Sauerland Event

Німецький промоутер, який в один час також займався справами російських супертяжів: Ніколая Валуєва та Олександра Повєткіна. Найбільше прославився співпрацею з Марком Хуком. Після спаду кар'єри останнього серйозних підопічних поки не має.



Вілфрід Зауерланд (фото: FightNews)

7. Кеті Дува, Main Events

Єдина жінка в цьому списку. Активно почалась займатися цим бізнесом після смерті чоловіка Дена у 1996 році. Ден Дува ж у свою чергу отримав цей бізнес в спадок від батька Лу Дуви, який за свої промоутерські успіхи був внесений до Міжнародної зали слави боксу.



Кеті Дува (фото: New Jersey Business Magazine)

Протягом 20 років Кеті гідно конкурує з сильними та жорстокими чоловіками в цьому непростому бізнесі. Вона плідно попрацювала з Евандером Холіфілдом ще в 90-х роках. Серед українських боксерів допомагала дійти до чемпіонського бою супертяжу В'ячеславу Глазкову. Зараз головний боєць Main Events – росіянин Сергій Ковальов.

6. Флойд Мейвезер, Mayweather Promotions

Найбагатший спортсмен світу всіх часів продовжує активно збагачуватися і після закінчення своїх виступів. Він є босом Mayweather Promotions, на контракті в якої виступає десяток елітних боксерів.

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Найбільша зірка Флойда – легковаговик Джервонта Девіс. Мейвезер вірить, що Джервонта зможе побити Василя Ломаченка. Крім Девіса, до команди зіркового американця належать: Баду Джек, Едріен Броунер.



Флойд Майвезер (фото: Telegraph)

5. Френк Уоррен, Queensberry Promotions

Другий за впливовістю британський промоутер. Зараз його головними протеже є проспекти хевівейту Даніель Дюбуа, Джозеф Джойс, Натан Горман, напівважковаговик Ентоні Ярд, молодший брат Тайсона Ф'юрі Томі. Донедавна, він керував і справами старшого брата, але "Циганський король" перейшов в Top Rank Боба Арума.

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Френк Уоррен (фото: fightnews.info)

4. Ел Хеймон, Premier Boxing Champions.

Сірий кардинал сучасних кулачних боїв. Його рідко можна побачити на публіці, в інтернеті не багато його фотографій, але це не заважає Хеймону бути одним з найбільш впливових людей в боксі.

Закінчивши з відзнакою Гарвардський університет у 1977 році, спочатку зайнявся організацією музичних концертів. Він працював з багатьма відомими виконавцями: Вітні Х'юстон, Джанет Джексон, МС Хамер і багатьма іншими. За 19 років він організував близько 500 концертів і заробив понад 200 мільйонів доларів.



Ел Хеймон (фото: sportarena.com)

Боксом почав займатися у 90-х роках. Не останню роль в цьому відіграв його брат, який закінчив свою боксерську кар'єру і почав працювати менеджером. Розум допоміг розробити нестандартний підхід до нової справи, який одразу забезпечив успіх. Ел не працював за схемами старих промоутерів, а поводився більш чесно зі своїми клієнтами. Він брав фіксований відсоток від доходів, це одразу потягнуло до нього багато зіркових атлетів.

Під вивіскою Premier Boxing виступає сотні кращих боксерів: Деонтей Уайлдер, Енді Руїс, Еррол Спенс, Кейт Турман, Жермел Чарло, Роберт Істер та багато інших.

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3. Оскар Де Ла Хойя, Golden Boy Promotions

Американець з мексиканською кров'ю ще за часів своєї перемоги на Олімпіаді отримав прізвисько "Золотого хлопчика", після закінчення кар'єри він заснував однойменний промоушен.



Оскар Де Ла Хойя (фото: peoples.ru)

Найбільша зірка його компанії це, без сумніву, Сауль Альварес. Лише співпраця з цим одним бійцем приносить мільйони доларів. Це й не дивно, оскільки Сауль є другим найбільш заробляючим боксером сучасності. Крім Альвареса, Де Ла Хойя веде справи ще багатьох успішних боксерів. Як правило, більшість з них мають латинську кров. Одна з нових зірочок Golden Boy – Раян Гарсія, який планує досягнути рівня Альвареса і самого Оскара.

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2. Боб Арум, Top Rank

88-річний промоутер не втрачає енергії й зараз продовжує рулити боксом, не гірше, ніж його молоді конкуренти.

Боб Роберт Арум народився 8 грудня 1931 року в Брукліні. Його батько і мати мали єврейські коріння. Тато посідав посаду помічника окружного прокурора. Саме в юриспруденції себе і бачив молодий Боб. Спочатку вчився у Нью-Йоркському університеті. Далі він вступив у Гарвард, який закінчив з відзнакою, був одним з кращих студентів. Встиг попрацювати у Міністерстві юстиції США. Боксом почав цікавитися у 1965 році. Тоді він вперше допоміг організувати боксерський вечір. У 1973 році спільно з менеджером Мухаммеда Алі Джарбіром Гербертом Мухамедом він створює один з найбільших промоушенів всіх часів – компанію Top Rank.



Василь Ломаченко та Боб Арум (фото: Getty Images)

На контракті в неї перебували половина членів Всесвітнього залу слави боксу. Це Флойд Мейвезер, Мені Пакьяо, Оскар Де Ла Хоя, Джо Фрейзер, Джордж Форман, Роберто Дюран, Шугар Рей Леонард, Хуліо Сезар Чавес, Мігель Котто. Зараз Боб має свого представника практично в кожній ваговій категорії. Найбільш визначні боксери: Тайсон Ф'юрі, Кубрат Пулєв, Артур Бетербієв, Теренс Кроуфорд, Шакур Стівенсон. Саме Боб Арум займається справами наших Василя Ломаченка, Олександра Гвоздика, Віктора Постола.

1. Едді Хірн, Matchroom Boxing

Головний промоутер сучасності Едді Хірн очолює Matchroom Boxing. Можливість керувати компанією він отримав від батька Барі Хірна, який вирішив передати бізнес-справи до рук сина. Перший боксер, з яким працював Едді був Девід Хей. Співпраця вийшла вдалою і з часом промоушен поповнив свої ряди великою кількістю найкращих боксерів.



Едді Хірн (фото: BoxingNews)

Без сумніву, головним діамантом компанії є чемпіон суперважкої ваги – Ентоні Джошуа. Співпраця з ним дозволила укласти "контракт на мільярд" з телеканалом DAZN. Згідно з цим договором, Хірн має протягом 2 років організовувати по 32 боксерських вечори, 16 з них в Америці, 16 в Британії.

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Молодий промоутер завербував до своїх рядів Геннадія Головкіна, Олександра Усика, Калума Сміта, Девіна Хейні, Діліана Уайта, Філіпа Хрговіча, Дмитра Бівола. Крім того, його підопічними є зірки жіночого боксу: Кеті Тейлор і Сесілія Брекхус.