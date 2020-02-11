Хто найпопулярніший спортсмен України: топ-10 за кількістю підписників в Instagram

Українська земля завжди була багата на таланти. Ми маємо багатьох спортсменів, які є кращими у своїх видах спорту. Вони знамениті не лише у нашій країні, а й за кордоном. Хто ж є найбільш відомим і популярним атлетом? Ми це з'ясували та представляємо вам рейтинг топ-10 українських спортсменів за кількістю підписників в Instagram.

Василь Ломаченко 1,7 мільйона підписників

Ломаченко, можливо, є не тільки зараз найпопулярнішим, а взагалі кращим спортсменом України всіх часів. Він дворазовий олімпійський чемпіон, чемпіон світу та Європи серед боксерів-любителів. Його вже називають кращим аматором всіх часів. Це й не дивно, бо статистика його боїв нараховує 397 поєдинків, у 396 він перемагав. Єдину поразку він зазнав від Альберта Селімова, у якого Василь двічі брав реванш.

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Та справжня популярність для уродженця Білгород-Дністровська прийшла з початком виступів на професійному ринзі. Після підкорення третьої вагової категорії, він почав вести суперечку за звання кращого боксера сучасності незалежно від вагової категорії. Це зробило його відомим не лише в Україні, а й у всьому світі.

Олександр Зінченко. 1 мільйон підписників

Вихованець донецького "Шахтаря", а нині гравець "Манчестер Сіті" та лідер збірної України є найпопулярнішим футболістом в Україні. 1 мільйон підписників – результат не лише успішних дій на футбольному полі, а й наслідок веселих, креативних якостей характеру Зінченка. Крім цього, популярність інтернет-сторінці Олександра додала історія з його залицяннями до Влади Седан.

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Олександр Усик. 899 тисяч підписників

Абсолютний чемпіон світу в крузервейті прославився, як один з найхаризматичніших спортсменів нашої країни. Велику популярність він здобув після перемоги на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні. Закріпив її виступами у WSB за команду "Українські отамани" і подальшими виступами на професійному ринзі. Часто відзначається активною громадською позицією, хоча досить часто вона є резонансною. Крім України, має велику фанатську базу в Британії. Так після перемоги над Тоні Белью у листопаді 2018 року, буквально за два дні отримав поповнення в 100 тисяч фолловерів.

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Андрій Шевченко. 700 тисяч підписників

Головний тренер національної збірної України з футболу, кращий український футболіст, легенда київського "Динамо" та італійського "Мілану", не дивлячись на закінчення кар'єри ще у 2012 році, продовжує бути популярним. Володар "Золотого м'яча" 2004 року зібрав свою фанатську базу не лише з українців – вісім років виступів за "Мілан" зробили його зіркою і в Італії.

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Еліна Світоліна. 564 тисячі підписників

Наша краща тенісистка зараз займає 4 сходинку рейтингу WTA. Також, крім суто тенісних умінь, вона здобула популярність і через свою вроду. Еліна є амбасадором багатьох успішних брендів. Вона рекламує швейцарські годинники, спортивний одяг і навіть мінеральну воду.

Володимир Кличко. 532 тисячі підписників

Ще один боксер у нашому рейтингу. На цей раз це – Володимир Кличко. Можливо, найбільший домінатор у суперважкій вазі всіх часів відносно слабо розвив свою сторінку в Instagram. Для порівняння? кількість підписників у теперішніх лідерів суперважкої ваги значно більша: Ентоні Джошуа – 11 мільйонів, а Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі мають по 2,5 мільйона фолловерів. Однак навіть цей результат дозволив йому посісти 6 сходинку.

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Євген Коноплянка. 427 тисяч підписників

Разом з Андрієм Ярмоленком Євген Коноплянка більш як 5 років були найпопулярнішими футболістами України на початку 2010-их. Основну свою популярність Євген здобув, виступаючи за "Дніпро", а також збільшив число своїх підписників за допомогою фанатів іспанської "Севільї" та німецького "Шальке". Зараз Женя повернувся до України та радує вболівальників донецького "Шахтаря".

Олексій Торохтій. 366 тисяч підписників

Український важкоатлет, учасник двох Олімпійських ігор (2008 та 2012 років). Свою професійну кар'єру закінчив у 2014 році. Свою славу Олексій здобув після того, як виграв золоту медаль на іграх в Лондоні. Однак пізніше нагороду у нього відібрали, тому що в його крові було знайдено заборонені речовини. Проте, фанати вирішили підтримувати атлета і надалі, і свою фанатську армію він сильно не втратив.

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Андрій Ярмоленко. 274 тисячі підписників

Колишній лідер "Динамо" та другий найкращий бомбардир збірної України зараз, так само, як і його колега з "Шахтаря" Євген Коноплянка перебуває на спаді кар'єри. Травми, відсутність ігрової практики після переходу закордон сильно зменшили частоту згадуваності прізвища чернігівського футболіста у фанатському середовищі. Проте, вісім років виступів в УПЛ, а також 36 голів за національну команду ще не відійшли у архіви футбольної історії. Ярмоленко і зараз є одним із найвідоміших футболістів в Україні.

Андрій Лунін. 273 тисячі підписників

Наймолодший представник рейтингу займає 10 сходинку. Він уже може похизуватися певними здобутками, які він досягнув за свою кар'єру. Одна перемога на юнацькому чемпіонаті світу вже багато вартує, проте, сподіваємося, що головні його вершини ще в майбутньому. Недарма ж 19-річного воротаря заманив до своїх лав сам мадридський "Реал".

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