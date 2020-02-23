Хто найсильніший боксер суперважкої ваги? Опитування

У ніч на 23 лютого відбувся один з найбільш очікуваних поєдинків 2020 року. Американець Деонтей Уайлдер втратив чемпіонський титул WBC у суперважкій вазі. Новим чемпіоном став британець Тайсон Ф'юрі.

31-річний Ф'юрі – перший в історії боксер, який володів усіма титулами в суперважкій вазі. Втім, наразі в Тайсона тільки пояс WBC.

Як це було: Ф'юрі технічним нокаутом переміг Уайлдера і став новим чемпіоном WBC: відео бою

Інші пояс, WBA, WBO, IBF, IBO, належать іншому британцю – Ентоні Джошуа. Претендентами на два титули Ентоні є – українець Олександр Усик та болгарин Кубрат Пулєв.

З останнім Джошуа вже майже домовився про бій, який відбудеться влітку. Натомість Усик все ще чекатиме шансу зустрітися за титул WBO.

Разом з тим, промоутер Джошуа Едді Хірн хоче, щоб у 2020 році відбувся бій за звання абсолютного чемпіона світу.

Таким чином, уже цього року боксерський світ може отримати абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі.