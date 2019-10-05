Хто переможе у бою Денис Берінчик – Патріціо Лопес Морено: опитування

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Денис Берінчик – Патріціо Лопес Морено: опитування
Денис Берінчик – Патріціо Лопес Морено: опитування

Український боксер Денис Берінчик та представник Мексики Патріціо Лопес Морено у суботу, 5 жовтня, вийдуть в ринг в бою за звання Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі.

Це буде головним боєм вечора "K2 Promotions Ukraine" в ТРЦ "Термінал" у Броварах. В андеркарді боксерського шоу відбудуться два поєдинки за участю українців. Олег Малиновський (24-0-0, 7 КО) зустрінеться у ринзі з ексчемпіоном Італії Вітторіо Паррінелло (11-3-0, 2 КО). А Дмитру Митрофанову (6-0-1, 4 КО) буде протистояти сербський боксер Новак Радулович (9-4-1, 4 КО).

Читайте також: Денис Берінчик – Патріціо Лопес Морено: де дивитися боксерський бій

Пропонуємо читачам Спорт24 визначити, чим закінчиться бій Дениса Берінчика проти Патріціо Лопеса Морено.

 

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Денис Берінчик
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