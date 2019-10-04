Хто переможе у бою Дерев'янченко – Головкін: опитування

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Головкін та Дерев'янченко
Головкін та Дерев'янченко

Український боксер Сергій Дерев'янченко в ніч з 5 на 6 жовтня буде битися за два чемпіонські пояси – IBF та IBO у середній вазі. Його суперником буде потужний казахський боєць Геннадій Головкін.

Спочатку боксери мали битися лише за пояс IBF. Ним володів мексиканець Сауль "Канело" Альварес. І повинен був провести захист титулу проти українця Дерев'янченка. Однак сторонам не вдалося домовитися про бій, тож у Альвареса забрали чемпіонський пояс та оголосили його вакантним. Саме його і розіграють Головкін та Дерев'янченко у Нью-Йорку.

Читайте також: Головкін – Дерев’янченко: анонс чемпіонського бою

Пропонуємо читачам Спор24 визначити, чим закінчиться бій Дерев'янченка проти Головкіна.

 

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Дерев'янченко – Головкін Сергій Дерев'янченко
Джерело: 24 канал
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