Хто переможе у бою Дерев'янченко – Головкін: опитування

Український боксер Сергій Дерев'янченко в ніч з 5 на 6 жовтня буде битися за два чемпіонські пояси – IBF та IBO у середній вазі. Його суперником буде потужний казахський боєць Геннадій Головкін.

Спочатку боксери мали битися лише за пояс IBF. Ним володів мексиканець Сауль "Канело" Альварес. І повинен був провести захист титулу проти українця Дерев'янченка. Однак сторонам не вдалося домовитися про бій, тож у Альвареса забрали чемпіонський пояс та оголосили його вакантним. Саме його і розіграють Головкін та Дерев'янченко у Нью-Йорку. Читайте також: Головкін – Дерев’янченко: анонс чемпіонського бою Пропонуємо читачам Спор24 визначити, чим закінчиться бій Дерев'янченка проти Головкіна.