Хто повинен стати наступним суперником Усика? Опитування

Олександр Усик успішно дебютував у суперважкій вазі. Український боксер прогнозовано переміг американського ветерана Чазза Візерспуна.

Тепер Усик має шанс уже в наступному поєдинку завоювати титул чемпіона світу. Олександр є офіційним претендентом на пояс WBO. Ним володіє Енді Руїс, однак мексиканець вже в грудні проведе реванш з Ентоні Джошуа.

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Також Усик висловлювався, що хотів би зустрітися з Деонтеєм Уайлдером, який володіє титулом WBC. Та експерти вважають, що Усику ще рано битися з топ-боксерами й слід провести проміжний бій.

Супертяжі Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі вважають Усика надто малим для хевівейту й поки не хочуть битися з українцем.