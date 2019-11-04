Хто така нова дівчина Дениса Попова: сексуальна віце-міс Україна (фото)
Після матчу "Динамо" – "Львів" деякі уважні глядачі стали свідками милою сценки за участю футболіста "Динамо" Дениса Попова і чарівної дівчини.
Прекрасну незнайомку, що підкорила серце Дениса, звуть Єлизавета Маруняк і вона Vice Miss Ukraine Universe 2019.
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Їй 19 років. Народилася в Києві. 3 роки займалася цирковим мистецтвом і виступала в цирку, 10 років – художньою гімнастикою. Зараз навчається в польському університеті ім. Лазарського. Кар'єра моделі та телеведучої у Єлизавети почалася в 2018 році.
Популярність отримала в цьому році, ставши першою віце-міс Києва на конкурсі краси Міс Київ-2019. У жовтні 2019 виграла титул Vice-Miss Ukraine Universe 2019.
Дівчина Дениса Попова Єлизавета Маруняк / Фото: Соцмережі
Зауважимо, що під час молодіжного чемпіонату світу в Польщі, на якому збірна України влітку цього року сенсаційно стала чемпіоном, Денис Попов обіймався з іншою дівчиною. Блондинкою.
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