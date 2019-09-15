Хто винен у невдачах "Динамо"? Опитування

Київське "Динамо" не змогло шостий матч поспіль досягти позитивного результату. 15-го вересня "біло-сині" в рідних стінах програли чернігівській "Десні".

Для "Динамо" це перша в історії поразка в поєдинках з "Десною". До поразки "сіверянам" кияни провели 5 невдалих поєдинків: програли "Шахтарю" та "Брюгге", зіграли з бельгійцями внічию й вилетіли з Ліги чемпіонів.

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Також "Динамо" двічі зіграло внічию у чемпіонаті України – з "Олімпіком" та "Зорею". Останні три матчі "біло-сині" провели під орудою нового тренера Олексія Михайличенка, який замінив Олександра Хацкевича.

Та поки під його керівництвом "Динамо" не може виграти й демонструє неякісний футбол. Також всередині команди начебто конфлікт. Футболісти не розуміють, що від них вимагає тренерський штаб.

У чемпіонаті України "Динамо" з вісьмома очками перебуває тільки на 5-й сходинці. Відстань від "Шахтаря" вже 13 очок, хоча в киян матч у запасі. Також у четвер, 19 вересня, "Динамо" стартує у Лізі Європи поєдинком проти "Мальме".