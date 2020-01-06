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Хто вони – жінки українських боксерів: фото красунь

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Денис Берінчик з дружиною / instagram.com/liana.07.07

Українські боксери прославилися не лише на рингу, але як порядні сім'янини, чесні, люблячі та турботливі чоловіки. Не дивно, що навіть справжні красуні не змогли перед ними встояти.

Олена Ломаченко

Зі своєю майбутньою жінкою Василь познайомився у спортзалі. Вона тренувалася в мами Ломаченка – тренерки зі спортивної акробатики. Олена не є публічною людиною, її фотографії рідко зустрічаються в мережі, проте деякі ми все-таки знайшли.

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Сестра, дружина та син Василя Ломаченка (фото: xsport)

Дарина Гвоздик

Дарина та Олександр вже у шлюбі більш як 15 років. Разом пара виховує 3 дітей. Дарина цікава особистість, разом з чоловіком багато подорожують. Саме фото з подорожей переважають в її інстаграмі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 лет вместе️

Допис, поширений Daria Gvozdyk (@daria_gvozdyk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daria Gvozdyk (@daria_gvozdyk)

Ліана Берінчик

З Ліаною Денис познайомився на відпочинку у Буковелі. Він рік добився дівчину, чим і підкорив її серце. Ліана – поліцейська, в душі кар'єристка.

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Аліна Шелестюк

Аліна – професійна фітнес-модель, паралельно з чоловіком розвиває свою кар'єру в США. Не дивно, що з такою дружиною в Тараса вистачає сил проводити протягом року лише один бій.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fair wind #losangeles #marinadelrey #bikinigirls by @kylechristensenphotography

Допис, поширений користувачем @ alina.supernova

Ольга Постол

Колишній чемпіон світу у першій напівсередній вазі Віктор Постол разом з дружиною Ольгою перебувають у шлюбі з 2008 року. Разом вони ростять двох близнюків: Тимофія і Лук'яна. Сімейним життям Віктор явно задоволений, і навіть похизувався цим за допомогою зворушливої фотосесії.

Катерина Усик

Зі своєю майбутньою нареченою Олександр познайомився ще в школі. Вони вчилися в паралельних класах. Після закінчення школи почали жити разом, а у 2009 році офіційно стали чоловіком і дружиною.

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Катерина довгий час була не публічною, її можна було побачити хіба що під час поєдинків Олександра. Проте, деколи вона з'являлася на фото разом з Олександром, а в останній час взагалі вражає всіх фотографіями з еротичних фотосесій.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Big love ️ #александрусик#усик#usyk#family

Допис, поширений A L E N A DI (@alena.sergeevaa)

 

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Автор: Андрій Тудовші
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик Василь Ломаченко Денис Берінчик Віктор Постол
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