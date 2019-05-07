Хто з відомих спортсменів відвідав Met Gala: фото незвичних костюмів

71 Читать новость на русском
Серена Вільямс на Met Gala
Серена Вільямс на Met Gala / Getty Images

У Нью-Йорку при музеї Метрополітен відбувся вже традиційний бал – Met Ball або ж Met Gala. Він вважається головною подією світу моди, запрошення куди отримують лише знаменитості.

Не оминула ця подія і світ спорту. На бал, дрес-кодом для якого виступив кемп (стиль на грані природності та кітчу, який культивує все перебільшене, неприродне та ексцентричне), запросили тенісисток Серену Вільямс та Марію Шарапову, а також пілота Формули-1 Льюїса Хемілтона.

Варто побачити: Люстри, бургери та відрубані голови: найекстравагантніші образи з Met Gala 2019

Серена Вільямс цього року виступила однією з ведучих балу, разом з Леді Гагою, Гаррі Стайлсом з One Direction та Алессандро Мікеле з Gucci. На бал вона одягла розкішний флуоресцентно-жовтий наряд Versace Atelier з корсетом. Також її одяг було розшито "плющем" з органзи та всипано кристалами Swarovski. Взута вона була у жовті кросівки Air Force 1 з колаборації Nike з Off-White Вірджіла Абло. Дизайнер розробляв наряд тенісистки на US Open.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I’ve MET my match. @lincoln

Допис, поширений Serena Williams (@serenawilliams)

До кінця вечора Серена Вільямс залишилася без значної частини свого наряду.

Читайте також: Серена Вільямс названа "жінкою" року за версією журналу GQ

Щодо Марії Шарапової, то їй підібрати стиль допомагала Клер Вейт Келлер з Givenchy.

Незвичним виявився і вбрання Льюїса Хемілтона. Він обрав костюм від Tommy Hilfiger. На його виготовлення було витрачено 175 годин ручної роботи.

 

blog_ava
Порошенко не прийшов на допит у Генпрокуратуру: як відреагував Луценко
сьогодні
5383
Теги: Спорт Серена Вільямс Льюїс Хемілтон LifeStyle Теніс Формула-1
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто з відомих спортсменів відвідав Met Gala: фото незвичних костюмів
сьогодні 18:08 Хто з відомих спортсменів відвідав Met Gala: фото незвичних костюмів
70
На перегляд у "Динамо" прибув російський футболіст
сьогодні 15:45 На перегляд у "Динамо" прибув російський футболіст
682
День в історії – 10 років фразі "Де Динамо, де?" після півфіналу Кубка УЄФА "Шахтар" – "Динамо"
сьогодні 14:47 День в історії – 10 років фразі "Де Динамо, де?" після півфіналу Кубка УЄФА "Шахтар" – "Динамо"
174
"Мілан" переміг "Болонью" у напруженому матчі з трьома вилученнями: відео
сьогодні 13:11 "Мілан" переміг "Болонью" у напруженому матчі з трьома вилученнями: відео
172
Український боксер Віктор Постол вимагає бій за титул чемпіона WBC, його суперник не проти
сьогодні 11:50 Український боксер Віктор Постол вимагає бій за титул чемпіона WBC, його суперник не проти
289
Новини
Більше новин
Залиште відгук