Хто з відомих спортсменів відвідав Met Gala: фото незвичних костюмів

У Нью-Йорку при музеї Метрополітен відбувся вже традиційний бал – Met Ball або ж Met Gala. Він вважається головною подією світу моди, запрошення куди отримують лише знаменитості.

Не оминула ця подія і світ спорту. На бал, дрес-кодом для якого виступив кемп (стиль на грані природності та кітчу, який культивує все перебільшене, неприродне та ексцентричне), запросили тенісисток Серену Вільямс та Марію Шарапову, а також пілота Формули-1 Льюїса Хемілтона.

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Серена Вільямс цього року виступила однією з ведучих балу, разом з Леді Гагою, Гаррі Стайлсом з One Direction та Алессандро Мікеле з Gucci. На бал вона одягла розкішний флуоресцентно-жовтий наряд Versace Atelier з корсетом. Також її одяг було розшито "плющем" з органзи та всипано кристалами Swarovski. Взута вона була у жовті кросівки Air Force 1 з колаборації Nike з Off-White Вірджіла Абло. Дизайнер розробляв наряд тенісистки на US Open.

До кінця вечора Серена Вільямс залишилася без значної частини свого наряду.

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Щодо Марії Шарапової, то їй підібрати стиль допомагала Клер Вейт Келлер з Givenchy.

Незвичним виявився і вбрання Льюїса Хемілтона. Він обрав костюм від Tommy Hilfiger. На його виготовлення було витрачено 175 годин ручної роботи.