Хто зі спортсменів пройшов до Верховної Ради: результати голосування

У неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. До нового складу парламенту, за попередніми результатами голосування, пройшло й декілька спортсменів.

Хто пройшов до Верховної Ради

Станом на 09:00 понеділка, 22 липня, точно відомо, що у Верховній Раді будуть двоє спортсменів. Це борець Жан Беленюк та легкоатлетка Ольга Саладуха. Вони були у списку партії "Слуга народу" (10-ий та 58-ий номер у списку).

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Також у парламенті будуть двоє людей, які доволі близькі до спорту. І вони теж представлятимуть одну партію – "Опозиційну платформу – За життя". Мова йде про Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса. Перший з них колись володів ужгородською "Говерлою". А у 15-річному віці здобув звання "майстер спорту СРСР" зі стрільби з лука, і навіть був кандидатом до молодіжної збірної Радянського Союзу. Щодо Григорія Суркіса, то він теж колишній власник київського "Динамо" (зараз президентом клубу є його рідний брат Ігор Суркіс). Сам Григорій Суркіс свого часу керував Федерацією футболу України.



Остаточні результати екзит-полу / Інфографіка 24 каналу

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Хто не пройшов до Верховної Ради

Натомість не пройшли до Верховної Ради плавець Денис Силантьєв з "Радикальною партією Ляшка" та шахістка Наталія Жукова з "Рухом нових сил". Ці партії не зуміли подолати 5%-й бар'єр.

Не потрапили до парламенту і спортсмени, які йшли по мажоритарних округах. Найбільшу підтримку отримав вже колишній футболіст "Карпат" Артем Федецький. Але його 12,25% дозволили зайняти лише третє місце у 118-у одномандатному виборчому округу (частина Львова та довколишні села). Роман Вірастюк (брат Василя Вірастюка, штовхальник ядра, директор департаменту олімпійського спорту у Міністерстві молоді та спорту України) набрав лише 9,44% голосів виборців у 84-у ОВК (Івано-Франківська область).

Найменше голосів серед спортсменів набрала гімнастка Анна Різатдінова. Вона балотувалася як самовисуванка по 93-у ОВК (Київська область). Але за неї проголосувало лише 50 осіб (0,61% виборців). Баскетболіст Станіслав Медведенко, який теж був самовисуванцем по 214-у ОВК (Київ) набрав 2,35% голосів виборців.

Та варто зазначити, що це попередні дані ЦВК станом на 09:00 понеділка, 22 липня. Тож варто зачекати офіційних результатів виборів.