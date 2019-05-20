Хто зіграє у групі Ліги чемпіонів наступного сезону

Чемпіонати європейських країн підходять до свого кінця. У деяких країнах вже відомі чемпіони. А також команди, які наступного сезону виступлять в груповому етапі Ліги чемпіонів. Серед них і донецький "Шахтар".

Загалом пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів отримають 26 команд. Ще шість путівок розіграють у кваліфікації. Вже точно відомо імена 22 клубів, які виступлять у ЛЧ.

До слова: Як виглядає м'яч Ліги чемпіонів на наступний сезон: опубліковано фото

Команди, які зіграють у групі Ліги чемпіонів 2019-2020

Іспанія: "Барселона", "Атлетіко", "Реал" (Мадрид), "Валенсія"

Англія: "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Челсі", "Тоттенхем"

Італія: "Ювентус", "Наполі",

Німеччина: "Баварія", "Боруссія" (Дортмунд), "РБ Лейпциг", "Байєр"

Франція: "Парі Сен-Жермен", "Лілль"

Росія: "Зеніт"

Португалія: "Бенфіка"

Україна: "Шахтар"

Бельгія: "Генк"

Туреччина: "Галатасарай"

Австрія: "Зальцбург"

Поки не визначена ситуація в Італії. Там на дві путівки претендують "Аталанта", "Інтер" та "Мілан". На ще одну путівку від Росії претендують "Локомотив" та "Краснодар".

До слова: "Інтер" зазнав принизливої поразки від "Наполі" у чемпіонаті Італії

Також у груповий етап безпосередньо виходить переможець Ліги Європи. Цієї командою може стати англійський "Арсенал". "Челсі", який теж зіграє у фіналі, гарантував собі потрапляння у ЛЧ через чемпіонат Англії.