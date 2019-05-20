Хто зіграє у групі Ліги чемпіонів наступного сезону
Чемпіонати європейських країн підходять до свого кінця. У деяких країнах вже відомі чемпіони. А також команди, які наступного сезону виступлять в груповому етапі Ліги чемпіонів. Серед них і донецький "Шахтар".
Загалом пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів отримають 26 команд. Ще шість путівок розіграють у кваліфікації. Вже точно відомо імена 22 клубів, які виступлять у ЛЧ.
До слова: Як виглядає м'яч Ліги чемпіонів на наступний сезон: опубліковано фото
Команди, які зіграють у групі Ліги чемпіонів 2019-2020
Іспанія: "Барселона", "Атлетіко", "Реал" (Мадрид), "Валенсія"
Англія: "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Челсі", "Тоттенхем"
Італія: "Ювентус", "Наполі",
Німеччина: "Баварія", "Боруссія" (Дортмунд), "РБ Лейпциг", "Байєр"
Франція: "Парі Сен-Жермен", "Лілль"
Росія: "Зеніт"
Португалія: "Бенфіка"
Україна: "Шахтар"
Бельгія: "Генк"
Туреччина: "Галатасарай"
Австрія: "Зальцбург"
Поки не визначена ситуація в Італії. Там на дві путівки претендують "Аталанта", "Інтер" та "Мілан". На ще одну путівку від Росії претендують "Локомотив" та "Краснодар".
До слова: "Інтер" зазнав принизливої поразки від "Наполі" у чемпіонаті Італії
Також у груповий етап безпосередньо виходить переможець Ліги Європи. Цієї командою може стати англійський "Арсенал". "Челсі", який теж зіграє у фіналі, гарантував собі потрапляння у ЛЧ через чемпіонат Англії.
Вибір редакції
-
"Шахтар" – чемпіон, загострення боротьби за єврокубки та виживання: головні підсумки 29 туру УПЛсьогодні , 10:43
-
Світоліна різко опустилася у рейтингу WTA, Цуренко та Ястремська теж втрачають позиціїсьогодні , 09:46
-
"Шахтар" достроково виграв чемпіонат України, перемігши "Зорю": відео19 травня , 18:51