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Худжамов несподівано покинув "Маріуполь"

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Рустам Худжамов / ФК "Маріуполь"

Воротар футбольного клубу "Маріуполь" Рустам Худжамов несподівано покинув команду. 37-річний капітан "азовців" виступає за команду з 2016 року.

"Маріуполь" на офіційному сайті повідомив, що припинив співпрацю з голкіпером Худжамовим. Причини розірвання контракту не вказуються.

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Чинна угода між "Маріуполем" та воротарем була розрахована до 30 червня 2020 року.

Худжамов востаннє виходив на поле у футболці "Маріуполя" ще 25 вересня 2019 року. Після того голкіпер пропустив усі поєдинки "азовців".

Кар'єра Худжамова

Рустам грав за "Маріуполь" з 2012 до 2014 року на правах оренди з "Шахтаря".

У 2015-му повернувся в донецький клуб, але грав в оренді в "Зорі" і "Металісті". Повноцінним гравцем "Маріуполя" Худжамов став у 2016 році.

На його рахунку 136 матчів за маріупольський клуб, в яких він пропустив 153 голи, а в 43 зустрічах відстояв на нуль.

Худжамов виграв з "Маріуполем" Першу лігу України.

За збірну України воротар провів один матч. У 2009 році Худжамов відіграв весь товариський матч проти Сербії, який Україна виграла 1:0.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту ФК Маріуполь Спорт Футбол
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