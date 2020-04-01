Худжамов несподівано покинув "Маріуполь"
Воротар футбольного клубу "Маріуполь" Рустам Худжамов несподівано покинув команду. 37-річний капітан "азовців" виступає за команду з 2016 року.
"Маріуполь" на офіційному сайті повідомив, що припинив співпрацю з голкіпером Худжамовим. Причини розірвання контракту не вказуються.
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Чинна угода між "Маріуполем" та воротарем була розрахована до 30 червня 2020 року.
Худжамов востаннє виходив на поле у футболці "Маріуполя" ще 25 вересня 2019 року. Після того голкіпер пропустив усі поєдинки "азовців".
Кар'єра Худжамова
Рустам грав за "Маріуполь" з 2012 до 2014 року на правах оренди з "Шахтаря".
У 2015-му повернувся в донецький клуб, але грав в оренді в "Зорі" і "Металісті". Повноцінним гравцем "Маріуполя" Худжамов став у 2016 році.
На його рахунку 136 матчів за маріупольський клуб, в яких він пропустив 153 голи, а в 43 зустрічах відстояв на нуль.
Худжамов виграв з "Маріуполем" Першу лігу України.
За збірну України воротар провів один матч. У 2009 році Худжамов відіграв весь товариський матч проти Сербії, який Україна виграла 1:0.
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