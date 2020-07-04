У брестському "Динамо" виявлено спалах коронавірусу, а український футболіст Олександр Нойок потрапив до лікарні з пневмонією.

Генеральний директор брестчан Сергій Воробйов прокоментував інформацію про зараження декількох футболістів коронавірусною інфекцією. Слова Воробйова наводить пресслужба клубу.

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Так, дійсно, в команді є хворі. Кілька гравців основного складу проходять обстеження. У них взяті тести на коронавірус. Втім, результатів тестів поки немає. Тому робити якісь висновки рано. Атмосфера в команді здорова і позитивна. Ми суворо дотримуємося всіх рекомендації МОЗ.



Що ж стосується відсутності сьогодні на поле деяких гравців основного складу, то причина очевидна – травми і наявність штрафних карток,

– сказав Воробйов.

Відомо, що коронавірус також виявлений у деяких працівників клубу. У заявці на гру з "Німаном" були відсутні Юзепчук і Павлюченко.

Турнірне становище брестського "Динамо"

Брестське "Динамо", яке програло у фіналі Кубка країни, після 15 турів займає в чемпіонаті Білорусі шосте місце, відстаючи від лідируючого БАТЕ на шість очок.

Мілевський в поточному сезоні провів за команду в лізі 15 поєдинків (чотири голи і дві результативні передачі), Нойок – 14 (1+3) і Хачеріді – 7.