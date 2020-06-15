Футболіст львівських "Карпат" Владислав Дубінчак, у якого виявили COVID-19, розгулював центром Львова без маски. Гравець здав позитивний тест на коронавірус близько 17 днів тому.

Ютуб-канал "ТаТоТаке" оприлюднив світлину, де Дубінчак разом з дівчиною прогулюється у центрі Львова. Фотографія з Владиславом зроблена 13-го червня.

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Футболіст міг відбути самоізоляцію

Дубінчак розповідав, що перший тест на COVID-19 був негативний, а другий – позитивний. "Карпати" ж повідомляли про перші випадки зараження коронавірусом ще 30 травня.

За інформацією "ТаТоТаке", від моменту, коли Дубінчак пішов на самоізоляцію, минуло 17 днів при необхідних 14-и.



Дубінчак у центрі Львова / Скриншот

Втім, ні "Карпати", ні сам Дубінчак офіційно не повідомляли, чи здоровий футболіст.

Зазначимо, що в Україні, де виявлено 31 810 випадків COVID-19, маску потрібно носити обов'язково тільки у громадських місцях. Штраф за відсутність маски складає від 17 до 34 тисяч гривень.

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