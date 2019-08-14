IBF відстрочила титульний бій Усика в суперважкому дивізіоні

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Олександр Усик
Олександр Усик / K2 Promotions

Боксер з Болгарії Кубрат Пулєв (27-1, 14 КО) став обов'язковим претендентом на титул IBF, який в кінці року буде стояти на кону реваншу між Енді Руїсом (33-1, 22 КО) і Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

Про це інформує авторитетне видання BoxingScene.

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Міжнародна федерація боксу зобов'язала переможця бою в Саудівській Аравії документально підтвердити проведення бою з лідером рейтингу до 31 травня 2020 року.

Таким чином, рішення Федерації відстрочило отримання українцем Олександром Усиком (16-0, 12 КО) титульного поєдинку в новій ваговій категорії, який згідно з рішенням WBO мав би битися з переможцем дуелі, як офіційний претендент на пояс організації протягом 180 днів.

Бій Джошуа – Руїс відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії на арені в Ер-Ріяді. Таке рішення було ухвалено командами боксерів.

Як відомо, Олександр Усик вже розпочав в США підготовку до свого дебютного бою в суперважкій дивізіоні. Суперником Усика має стати Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), бій з яким повинен був відбутися ще в травні.

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Теги: Новини Спорту Спорт Ентоні Джошуа Олександр Усик Бокс
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