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Ібрагімович влаштував яскравий перформанс в матчі "Мілану", навіть не вийшовши на поле – фото

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Златан Ібрагімович / corrieredellosport.it

Нападник "Мілану" Златан Ібрагімович не зіграв в останній грі команди проти "Верони" через проблеми зі здоров'ям. Але яскраво нагадав про себе.

Зірковий швед забронював 28 місць ВІП-ложі "Сан-Сіро" на матч з "мастифами", інформує Sky Italy.

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Златану цього було замало, тому він попросив натягнути на спинки крісел футболки зі своїм прізвищем. Таким чином 38-річний нападник "Мілана" хотів хоч якось нагадати про себе.


Ібрагімович влаштував перформанс

Нагадаємо, "Мілан", зігравши внічию з "Вероною" (1:1), набрав 32 очки і займає восьме місце в чемпіонаті Італії, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на сім очок. У наступному турі "червоно-чорні" зустрінуться з "Інтером", який в свою чергу на виїзді обіграв "Удінезе" (2:0) і займає друге місце в Серії А.

Ібрагімовіч повернувся до "Мілана" на початку року. У його активі 5 матчів у чемпіонаті Італії, в яких він забив 2 м'ячі.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Мілан
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