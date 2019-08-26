Ібрагімовіч оформив дубль у дербі Лос-Анджелеса: відео

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Ібрагімовіч оформив дубль
Ібрагімовіч оформив дубль / twitter.com/LAGalaxy

Нападник "Лос-Анджелес Гелексі" Златан Ібрагімовіч забив двічі у ворота ФК "Лос-Анджелес". Але для перемоги у дербі цього виявилося недостатньо.

Ібрагімовіч відкрив рахунок вже на 2-й хвилині зустрічі ударом у кут воріт. Та невдовзі "Лос-Анджелес" зрівняв рахунок – відзначився Блессінг. 

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Однак швед знову забив. Цього разу на 15-й хвилині, обігравши у штрафному майданчику воротаря після помилки захисників. Святкувати Ібрагімовіч відправився у своєму стилі.

За хвилину Павон забив третій гол за "Гелексі". Однак втримати перевагу у два голи гостям не вдалося. Блессінг ще до перерви оформив дубль. А вже у другому таймі зрівняв рахунок у зустрічі Вела. Саме він лідирує у гонці бомбардирів з 27 точними ударами. Ібрагімовіч лише другий – 22 голи. Та варто відзначити, що дубль у цьому матчі став третім поспіль для нападника у матчах чемпіонату МЛС. Перед тим він двічі забивав "Далласу" та "Сіетлу".

Відеоогляд матчу Лос-Анджелес – ЛА Гелексі

Щодо турнірної таблиці, то на першому місці саме "Лос-Анджелес". "Гелексі" йдуть лише четвертими на Заході.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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