Ібрагімовіч приєднався до #bottlecapchallange та кинув виклик Погба: відео

Шведський нападник Златан Ібрагімовіч відомий своїми акробатичними та бійцівськими якостями. Тож він долучився до популярного виклику у соцмережах #bottlecapchallange.

На відео Ібрагімовіч без особливих зусиль збиває корок з пляшки у роздягальні клубу "Лос-Анджелес Гелексі". Зробив він це після матчу, у якому забив два голи та приніс своїй команді перемогу.

Дізнайтеся більше про #BottleCapChallenge: як спортсмени приєдналися до популярного челенджу в інтернеті

Сам Ібрагімовіч кинув виклик гравцю "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.

Відео, як Ібрагімовіч приєднався до #bottlecapchallange