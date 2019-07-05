Ібрагімовіч приєднався до #bottlecapchallange та кинув виклик Погба: відео

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Златан Ібрагімовіч
Златан Ібрагімовіч / Фото із соцмереж

Шведський нападник Златан Ібрагімовіч відомий своїми акробатичними та бійцівськими якостями. Тож він долучився до популярного виклику у соцмережах #bottlecapchallange.

На відео Ібрагімовіч без особливих зусиль збиває корок з пляшки у роздягальні клубу "Лос-Анджелес Гелексі". Зробив він це після матчу, у якому забив два голи та приніс своїй команді перемогу.

Дізнайтеся більше про #BottleCapChallenge: як спортсмени приєдналися до популярного челенджу в інтернеті

Сам Ібрагімовіч кинув виклик гравцю "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.

Відео, як Ібрагімовіч приєднався до #bottlecapchallange

 

 

 

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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