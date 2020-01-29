Ібрагімовіч відзначився за "Мілан" у грі кубка – відеоогляд гольового матчу проти "Торіно"

"Мілан" такий зумів пройти у півфінал Кубка Італії. Команда на власному полі перемогла "Торіно". Хоча і була близька до того, щоб вилетіти з турніру.

Матч виявився доволі багатим на гольові моменти. Так, за всю гру господарі завдали 22 ударів, 13 з яких летіло у площину воріт. "Торіно" ж на це відповіло лише дев'ятьма ударами.

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"Мілан" вийшов вперед вже на 12-й хвилині зусиллями Бонавентури, який вдало відгукнувся на простріл Ребіча. Та на перерву команди пішли за рівного рахунку. Бремер вдало уник офсайду та пробив під Доннаруммою, відправивши м'яч за лінію воріт.

Захисник "Торіно" ж вивів свою команду вперед всередині другого тайму, коли головою відзначився після навісу з флангу.

Врятувався "Мілан" від домашньої поразки завдяки голу Чалханоглу. Півзахисник забив на першій компенсованій хвилині основного часу. Сам гравець лише за десять хвилин до того вийшов на поле. Ібрагімовіч, який теж вийшов на заміну у другому таймі, міг вирвати перемогу для команди, коли пробивав з близької відстані після прострілу з флангу. Але відправив м'яч вище воріт.

Тож командам довелося грати два екстратайми по 15 хвилин. І тут вже "Мілан" таки дотиснув суперника. І саме Чалханоглу може вважатися героєм матчу. В екстратаймі він забив третій гол "Мілана", вивівши команду вперед.

Ібрагімовіч теж не залишив поле без забитого голу. Він відзначився на 108 хвилині.

"Мілан" виходить у півфінал Кубка Італії, де зіграє проти "Ювентуса".

Відеоогляд матчу Мілан – Торіно