Ібрагімовіч визначився з номером, під яким гратиме за "Мілан"

Шведський нападник Златан Ібрагімовіч визначився, під яким номером він виступатиме за італійський "Мілан".

Ібрагімовіч виступав за "Мілан" у 2010-2012 роках. Тоді він за "россо-нері" грав під 11-им номером. Однак зараз під цим номером грає Фабіо Боріні. А 9-ий номер, під яким швед грав за свій останній клуб – "Лос-Анджелес Гелексі", зайнятий Кшиштофом П'янтеком. Тож Ібрагімовічу довелося вибирати інший номер.

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Новим номером Ібрагімовіча став "21".

Нагадаємо, Ібрагімовіч перейшов у "Мілан" в січні 2020 року як вільний агент. Контракт з ним підписаний до червня 2020 року. За цей час Ібрагімовіч заробить 3,5 мільйона євро. Ще 500 тисяч євро він може заробити як додаткові бонуси. Якщо ж нападник продовжить контракт з "Міланом", то його заплата становитиме 6 мільйонів євро без врахування додаткових бонусів.