Ібрагімович забив перший гол за "Мілан" та приніс своїй команді перемогу: відео

Шведський форвард Златан Ібрагімович забив перший гол в офіційному матчі за "Міалн" після свого повернення. Златан відзначився у воротах "Кальярі" у 18 турі Серії А.

Шведський нападник відзначився на 64 хвилині. Златан в один дотик замкнув простріл оборонця Тео Ернандеса.

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Для Ібрагімовича це 57 гол у футболці "Мілану", якщо рахувати його попередні виступати за італійський клуб.

Як відомо, Ібрагімович виступав за "Мілан" у 2010-2012 роках. 2 січня 2020 року Златан офіційно повернувся у "Мілан". Сторони уклали контракт до кінця сезону 2019/2020.

Відео голу Ібрагімовича

"Мілан" переміг "Кальярі" з рахунком 2:0. Ще один гол у складі "россонері" провів нападник Рафаель Леау.

Перемога дозволила "Мілану" перервати безвиграшну серію з 3 матчів та піднятися у турнірній таблиці на 8 сходинку.