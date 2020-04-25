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Ібрагімович забив розкішний гол у Швеції під час карантину: відео

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Златан Ібрагімович
Златан Ібрагімович / ФК "Мілан"

Нападник "Мілана" Златан Ібрагімович на даний момент підтримує форму в Швеції. У тренувальному матчі він забив за власний клуб "Хаммарбю".

Про це повідомляє DPlay Sport. 38-річному шведському форварду в одному з моментів вдалося прийняти передачу з глибини, відірватися від захисника і вийти один на один з воротарем, впевнено реалізувавши момент.

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Швеція не вводила таких строгих обмежень, як в Італії, на тлі пандемії COVID-19. Це дозволило "Хаммарбю" провести товариські ігри з двома місцевими клубами. Гра проходила у форматі 3 тайми по 30 хвилин.

Відео голу Ібрагімовича

Всі гравці "Мілана", крім Ібрагімовича і Кессі, вже повернулися до Італії і почали проходження двотижневого карантину. Однак Златана було дозволено залишитися в Швеції, де він щодня тренується з "Хаммарбю", до моменту, коли стане відома точна дата відновлення тренувального процесу.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Спорт Футбол Швеція
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