Ібрагімовіч запустив новий matrixchallenge, запросивши до нього Погба, Джоковіча і Хабіба: відео
Шведський нападник Златан Ібрагімовіч вирішив кинути новий виклик своїм зірковим друзям. Він запустив #matrixchallenge, відео з якого опублікував у себе в Twitter.
На відео Златан набиває м'яч, після чого закидає собі на груди, а сам вигинається в іншу сторону – майже як персонаж Нео з трилогії "Матриця".
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До нового челенджу Ібрагімовіч запросив півзахисника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, тенісиста Новака Джоковіча, бійця Хабіба Нурмагомедова, а також свого футбольного агента Міно Райолу.
Джерело: 24 канал
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