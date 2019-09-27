Ібрагімовіч запустив новий matrixchallenge, запросивши до нього Погба, Джоковіча і Хабіба: відео

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Ібрагімовіч запустив новий matrixchallenge, запросивши до нього Погба, Джоковіча і Хабіба: відео

Шведський нападник Златан Ібрагімовіч вирішив кинути новий виклик своїм зірковим друзям. Він запустив #matrixchallenge, відео з якого опублікував у себе в Twitter.

На відео Златан набиває м'яч, після чого закидає собі на груди, а сам вигинається в іншу сторону – майже як персонаж Нео з трилогії "Матриця".

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До нового челенджу Ібрагімовіч запросив півзахисника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, тенісиста Новака Джоковіча, бійця Хабіба Нурмагомедова, а також свого футбольного агента Міно Райолу.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Хабіб Нурмагомедов
Джерело: 24 канал
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