Ібрагімовічу відкрили пам'ятник в його рідному місті, гравець приїхав на відкриття (фото)

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Статуя Златана Ібрагімовіча в Швеції
Статуя Златана Ібрагімовіча в Швеції

Шведському нападнику Златану Ібрагімовічу відкрили пам'ятник ще за життя. Сам гравець приїхав на урочисте відкриття.

Пам'ятник встановили на площі між старим та новим стадіоном у Мальме, де і розпочинав кар'єру шведський нападник. Сама статуя висотою у 2,7 метра, а важить 500 кілограмів. При цьому на ній Ібра майже оголений – без футболки та взуття, і лише в шортах.

"Коли ви приїжджаєте до Нью-Йорка, у вас є статуя Свободи, коли ви приїжджаєте до Швеції, у вас є статуя Златана", – так прокоментував встановлення статуї сам Златан Ібрагімовіч.

До слова. вболівальники "Динамо" зможуть побачити цей пам'ятник наживо. Кияни зіграють проти "Мальме" у груповому етапі Ліги Європи. Матч запланований на 28 листопада.

Нагадаємо, що Златан Ібрагімовіч зараз виступає за "Лос-Анджелес Гелексі". При цьому перед стадіоном цієї команди встановили прижиттєвий пам'ятник й іншому колишньому гравцеві клубу Девіду Бекхему

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Теги: Спорт Футбол Швеція
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