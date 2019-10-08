Ібрагімовічу відкрили пам'ятник в його рідному місті, гравець приїхав на відкриття (фото)
Шведському нападнику Златану Ібрагімовічу відкрили пам'ятник ще за життя. Сам гравець приїхав на урочисте відкриття.
Пам'ятник встановили на площі між старим та новим стадіоном у Мальме, де і розпочинав кар'єру шведський нападник. Сама статуя висотою у 2,7 метра, а важить 500 кілограмів. При цьому на ній Ібра майже оголений – без футболки та взуття, і лише в шортах.
"Коли ви приїжджаєте до Нью-Йорка, у вас є статуя Свободи, коли ви приїжджаєте до Швеції, у вас є статуя Златана", – так прокоментував встановлення статуї сам Златан Ібрагімовіч.
До слова. вболівальники "Динамо" зможуть побачити цей пам'ятник наживо. Кияни зіграють проти "Мальме" у груповому етапі Ліги Європи. Матч запланований на 28 листопада.
Нагадаємо, що Златан Ібрагімовіч зараз виступає за "Лос-Анджелес Гелексі". При цьому перед стадіоном цієї команди встановили прижиттєвий пам'ятник й іншому колишньому гравцеві клубу Девіду Бекхему.
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