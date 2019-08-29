Ігор Жданов склав повноваження міністра молоді та спорту України

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов покинув свій пост. Прем'єр-міністр Гройсман виступив з трибуни Верховної Ради та оголосив про складання повноважень уряду.

Жданов очолював міністерство з 2 грудня 2014 року. Кабмін продовжує виконувати обов'язки до обрання нових міністрів.

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У своєму Facebook Жданов прозвітувався про роботу на посаді міністра.

Поки невідомо, чи буде в новому уряді міністерство молоді та спорту. Очікується, що буде створено Міністерство гуманітарної політики.

Воно буде створено на базі міністерств культури, молоді та спорту, інформаційної політики. Його, швидше за все, очолить позаштатний радник Президента України Володимира Зеленського – Володимир Бородянський.

З 2000 року він керівник відділу з управління медіа-активами "Альфа-банку". Він 14 років працював в медіахолдингу олігарха Віктора Пінчука StarLight Media (група об'єднує телеканали: СТБ, ICTV, Новий, M1, M2 й ОЦЕ).

З 2012 до грудня 2018 року очолював медіагрупу. З листопада минулого року Бородянський внесений до списку санкцій РФ. За освітою фінансист. Власник премії "Спеціальний приз премії Телетріумф" 2010 та 2011 року.