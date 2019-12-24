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Ігри легенд: майстерність Шевченка на виставкових матчах

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Легендарний Шевченко на виставкових матчах / 24 канал

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – дехто із легендарних спортсменів уже геть втратив форму, а от дехто здається міг би й просто зараз вийти на поле. До таких ми з гордістю віднесемо Андрія Шевченка, який є постійним учасником виставкових матчів, де завжди вносить свою лепту у командну справу.

Також у випуску:

Еміль, Отто і Мікка – це фіни, які є колишніми професійними гравцями у пінг-понг. Усі вони мають досвід виступів за національну збірну своєї країни. У якийсь моменти хлопці вирішили, що просто грати у маленький теніс для них замало, тому створили проєкт – Понгфініті.

Дивіться відео програми "Спорт навиворіт":

 

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Автор: Петро Городиський
Теги: Новини України Спорт Футбол Спорт навиворіт Андрій Шевченко
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