Ігри легенд: майстерність Шевченка на виставкових матчах

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – дехто із легендарних спортсменів уже геть втратив форму, а от дехто здається міг би й просто зараз вийти на поле. До таких ми з гордістю віднесемо Андрія Шевченка, який є постійним учасником виставкових матчів, де завжди вносить свою лепту у командну справу.

Також у випуску: Еміль, Отто і Мікка – це фіни, які є колишніми професійними гравцями у пінг-понг. Усі вони мають досвід виступів за національну збірну своєї країни. У якийсь моменти хлопці вирішили, що просто грати у маленький теніс для них замало, тому створили проєкт – Понгфініті. Дивіться відео програми "Спорт навиворіт":