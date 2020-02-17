Ігри Нескорених: як американці діляться досвідом з українськими ветеранами – фото, відео

Тренери та військовослужбовці з Америки приїхали в Україну, аби підготувати ветеранів до Ігор Нескорених – міжнародних спортивних змагань в паралімпійському стилі. Як проходить підготовка та чим американців вразили українські хлопці – читайте далі.

Павло Ковальський брав участь у боях за Дебальцеве. Під час ворожих обстрілів військовий отримав контузію та закриту черепно-мозкову травму. Та попри невтішні прогнози лікарів, Павло почав вести активний спосіб життя. На наступних Іграх Нескорених представлятиме Україну.

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"Виступаю я у дисциплінах веслування, на тренажерах та у стрільбі з луку. Також ми дізналися, що будемо виступати на баскетболі у візках. Вчора перший раз спробували", – розповів Ковальський



Тренування ветеранів

В Україні не було тренерів для баскетболістів та волейболістів на візках, тож на тренування запросили фахівців з США та Великої Британії. Ті від результатів, які продемонстрували українські ветерани на тренуваннях, – в захваті.

Я хочу сказати, що ваші хлопці дуже швидко навчаються. Вже на першому тренуванні, тільки сіли у візки, вони вже все зрозуміли. Ми набагато швидше просуваємось, ніж я планувала. Вже пройшли від звичайної техніки роботи з інвалідним візком до того, як захищатися та нападати на суперника,

– зазначила тренерка збірної США з баскетболу на візках Ханна Волкер.

Після тренувань ветерани двох країн ділилися досвідом реабілітації. До того ж, не лише фізичної, а й психологічної. Кожен розповів про те, що саме їх мотивувало і повернуло до нормального життя.



Американці приїхали в Україну, аби навчати наших ветеранів

"Перебуваючи тут, я наче дивлюсь у відображення нашого минулого. Я бачу саме те, де ми були 8 – 10 років тому. Ми дуже серйозно працювали, аби видобувати власну систему. І я впевнена, ви це зробите швидше ніж ми", – сказала радниця Управління Міністра оборони США Марша Гонзалес.

Попереду ще кілька спільних тренувань. Цьогоріч Україна стане однією з 19 країн-учасниць змагань, які пройдуть в місті Гаага, що у Нідерландах.

20 українських ветеранів та чинних військових змагатимуться у дев’яти видах спорту:

легка атлетика;

стрільба з лука;

плавання;

паверліфтинг;

веслування на тренажерах;

велоспорт;

баскетбол;

волейбол;

регбі.

Що таке Ігри Нескорених?Це міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. Їх у 2014 році заснував британський принц Гаррі. Мета змагань – честь військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров'я під час військової служби.



У 2017 році українські спортсмени вперше виступили на змаганнях у Торонто. Тоді вони вибороли 14 медалей (8 золотих, 3 срібних та 3 бронзові). У 2018 році українці в Сіднеї вибороли 20 медалей (7 золотих, 10 срібних та 3 бронзові). В 2020 році Україна вже втретє візьме участь в міжнародному змаганні.