Ігри Нескорених: як американці діляться досвідом з українськими ветеранами – фото, відео
Тренери та військовослужбовці з Америки приїхали в Україну, аби підготувати ветеранів до Ігор Нескорених – міжнародних спортивних змагань в паралімпійському стилі. Як проходить підготовка та чим американців вразили українські хлопці – читайте далі.
Павло Ковальський брав участь у боях за Дебальцеве. Під час ворожих обстрілів військовий отримав контузію та закриту черепно-мозкову травму. Та попри невтішні прогнози лікарів, Павло почав вести активний спосіб життя. На наступних Іграх Нескорених представлятиме Україну.
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"Виступаю я у дисциплінах веслування, на тренажерах та у стрільбі з луку. Також ми дізналися, що будемо виступати на баскетболі у візках. Вчора перший раз спробували", – розповів Ковальський
Тренування ветеранів
В Україні не було тренерів для баскетболістів та волейболістів на візках, тож на тренування запросили фахівців з США та Великої Британії. Ті від результатів, які продемонстрували українські ветерани на тренуваннях, – в захваті.
Я хочу сказати, що ваші хлопці дуже швидко навчаються. Вже на першому тренуванні, тільки сіли у візки, вони вже все зрозуміли. Ми набагато швидше просуваємось, ніж я планувала. Вже пройшли від звичайної техніки роботи з інвалідним візком до того, як захищатися та нападати на суперника,
– зазначила тренерка збірної США з баскетболу на візках Ханна Волкер.
Після тренувань ветерани двох країн ділилися досвідом реабілітації. До того ж, не лише фізичної, а й психологічної. Кожен розповів про те, що саме їх мотивувало і повернуло до нормального життя.
Американці приїхали в Україну, аби навчати наших ветеранів
"Перебуваючи тут, я наче дивлюсь у відображення нашого минулого. Я бачу саме те, де ми були 8 – 10 років тому. Ми дуже серйозно працювали, аби видобувати власну систему. І я впевнена, ви це зробите швидше ніж ми", – сказала радниця Управління Міністра оборони США Марша Гонзалес.
Попереду ще кілька спільних тренувань. Цьогоріч Україна стане однією з 19 країн-учасниць змагань, які пройдуть в місті Гаага, що у Нідерландах.
20 українських ветеранів та чинних військових змагатимуться у дев’яти видах спорту:
- легка атлетика;
- стрільба з лука;
- плавання;
- паверліфтинг;
- веслування на тренажерах;
- велоспорт;
- баскетбол;
- волейбол;
- регбі.
Що таке Ігри Нескорених?Це міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. Їх у 2014 році заснував британський принц Гаррі. Мета змагань – честь військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров'я під час військової служби.
У 2017 році українські спортсмени вперше виступили на змаганнях у Торонто. Тоді вони вибороли 14 медалей (8 золотих, 3 срібних та 3 бронзові). У 2018 році українці в Сіднеї вибороли 20 медалей (7 золотих, 10 срібних та 3 бронзові). В 2020 році Україна вже втретє візьме участь в міжнародному змаганні.
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