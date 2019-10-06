Ілля Марченко виграв тенісний турнір ATP вперше з 2014 року

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Ілля Марченко
Ілля Марченко / ФТУ

Український тенісист Ілля Марченко відсвяткував перемогу на челленджері в Нур-Султані (Казахстан). У фіналі турніру українець переміг Янніка Мадена.

Яннік Маден – Ілля Марченко 1:2 (6:4, 4:6, 3:6)

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У першому сеті відсвяткував перемогу 29-річний німець Маден, який у рейтингу ATP посідає 130 місце. Та Марченко не дозволив супернику довести справу до перемоги в другому сеті.

Ілля виграв другу партію з таким же рахунком, як програв перший сет. Доля поєдинку вирішувалася в останньому сеті. Українцю вдалося вирвати перемогу.

Усього поєдинок тривав понад дві години. Напередодні Ілля виграв турнір в Нур-Султані у парі з представником Фінляндії Гаррі Хеліовааром.

Для Марченка це перша перемога на турнірі серії ATP з листопада 2014 року. Тоді Ілля в Брешії (Італія) зумів виграти челленджер в одиночному та парному розряді.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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