Imagine Dragons виступлять перед фіналом Ліги чемпіонів у Мадриді

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Imagine Dragons виступлять у фіналі Ліги чемпіонів у Мадриді
Imagine Dragons виступлять у фіналі Ліги чемпіонів у Мадриді / rollingstone.com

Рок-група Imagine Dragons виступить на урочистій церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів. Матч відбудеться 1 червня у Мадриді на стадіоні "Ванда Метрополітано".

До слова: "Ліверпуль" та "Тоттенхем" – фіналісти Ліги чемпіонів

Рок-група Imagine Dragons, відома своїми хітами Believer, Radioactive і Thunder, зіграє за кілька хвилин до початку протистояння англійських грандів.

"Для нас велика честь виступити на церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів для одних з найбільш палких прихильників спорту на планеті. У Мадриді буде відмінне шоу", – заявив у коментарі сайту УЄФА вокаліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс.

Нагадаємо, на фіналі Ліги чемпіонів у Києві виступила британська співачка Дуа Ліпа.

Як це було: Грандіозний виступ Imagine Dragons в Києві: чим запам'ятається концерт

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол LifeStyle Ліга чемпіонів
Джерело: 24 канал
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