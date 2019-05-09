Imagine Dragons виступлять перед фіналом Ліги чемпіонів у Мадриді

Рок-група Imagine Dragons виступить на урочистій церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів. Матч відбудеться 1 червня у Мадриді на стадіоні "Ванда Метрополітано".

До слова: "Ліверпуль" та "Тоттенхем" – фіналісти Ліги чемпіонів

Рок-група Imagine Dragons, відома своїми хітами Believer, Radioactive і Thunder, зіграє за кілька хвилин до початку протистояння англійських грандів.

"Для нас велика честь виступити на церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів для одних з найбільш палких прихильників спорту на планеті. У Мадриді буде відмінне шоу", – заявив у коментарі сайту УЄФА вокаліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс.

Нагадаємо, на фіналі Ліги чемпіонів у Києві виступила британська співачка Дуа Ліпа.

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