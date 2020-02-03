Іммобіле познущався з декількох оборонців і забив принизливий гол: відео

Нападник римського "Лаціо" Чіро Іммобіле продовжує демонструвати футбол найвищої якості. У чемпіонаті Італії Іммобіле забив уже 25 голів за 22 матчі.

У 22 турі Серії А "Лаціо" з Іммобіле приймав СПАЛ. Уже на 3 хвилині господарі відкрили рахунок у грі. 24-й гол у сезоні провів Чіро Іммобіле.

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У середині першого тайму, коли на табло був рахунок вже 2:0, Чіро провів свій 25-й гол у Серії А за сезон. 29-річний форвард познущався з оборонців та голкіпера СПАЛу.

Іммобіле отримав пас неподалік від центру поля і зблизився з воротарем, який вийшов на перехоплення.

Голкіпер Етріт Беріша намагався встигнути за дриблінгом Іммобіле на лінії штрафного. Але Чіро спритно перекинув його, і м'яч парашутом влетів у ворота.

Відео другого голу Іммобіле (*дивіться із 42 секунди)

Завдяки двом м'ячам Чіро відірвався у гонці бомбардирів від нападника "Баварії" Роберта Левандовського.

Польський нападник забив на три голи менше. Але Чіро зіграв на 2 матчі більше, аніж Левандовський.

"Лаціо" розгромив СПАЛ з рахунком 5:1. Після 21 туру в чемпіонаті Італії "Лаціо" посідає 3-у сходинку. Відставання від "Ювентуса", який лідирує, 5 очок.